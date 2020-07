Steigende Infektionszahlen

Trump wird mehrmals täglich auf Covid-19 getestet

21.07.2020, 20:27 Uhr | dpa, joh

Trotz steigender Todesopfer in den USA, nimmt US-Präsident Trump die Corona-Pandemie noch immer nicht ernst. Nun teilt die Sprecherin des Weißen Hauses allerdings mit, dass er selbst mehrmals täglich getestet wird.

US-Präsident Donald Trump wird manchmal mehrmals am Tag auf das Coronavirus getestet. Das teilte seine Sprecherin Kayleigh McEnany mit. Eigentlich spielt der Präsident die Pandemie in den USA seit Wochen herunter, spricht immer wieder davon, dass es nur hohe Infektionszahlen gebe, weil viel getestet werde. Mehreren Medienberichten zufolge, blockiert das Weiße Haus auch milliardenschwere Zahlungen zur Finanzierung von Tests.

Tragen einer Maske laut Trump "patriotisch"

Zuletzt hatte Trump erklärt, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei "patriotisch". "Wir sind vereint in unserem Bemühen, das unsichtbare China-Virus zu besiegen", schrieb er unter anderem auf Twitter. Ungeachtet der seit Wochen vor allem im Süden und Westen des Landes rasant steigenden Infektionszahlen war zuvor heftig über Vorschriften zum Tragen von Atemschutzmasken gestritten. Präsident Donald Trump hatte sich erst am Sonntag erneut gegen eine solche landesweite Auflage ausgesprochen. "Ich will, dass die Menschen eine gewisse Freiheit haben", sagte Trump dem Sender Fox News.

Die dramatische Entwicklung in den USA bei den Corona-Infektionen setzt Trump jedoch zusehends unter Druck. Weniger als vier Monate vor der Präsidentschaftswahl liegt sein demokratischer Herausforderer Joe Biden in den Umfragen deutlich in Führung, Zwei Drittel der US-Bürger misstrauen demnach der Corona-Krisenpolitik ihres Präsidenten. Mit inzwischen knapp 141.000 Toten und über 3,8 Millionen Infizierten sind die USA das mit Abstand am schwersten von der Pandemie betroffene Land.