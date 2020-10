Sendung zur US-Wahl

So stehen Trumps Chancen eine Woche vor der Wahl

Miese Umfragewerte, das Debakel um Corona und dann auch noch die eigene Erkrankung. t-online beleuchtet in seiner Sendung Donald Trumps Chancen im Präsidentschaftsrennen, wo er unbedingt punkten muss und was die vielen Frühwähler für seinen Herausforderer Joe Biden bedeuten.

Eine Rekordzahl Amerikaner hat bereits abgestimmt, am 3. November schließen abends die Wahllokale in den USA. Bleibt Donald Trump vier weitere Jahre Präsident oder zieht der Demokrat Joe Biden ins Weiße Haus ein? In den Umfragen liegt Biden klar vorne. Doch auch 2016 hatte Hillary Clinton in den Prognosen eine deutliche Führung. Am Ende machte Donald Trump das Rennen.

Im t-online-Studio in Berlin haben Washington-Korrespondent Fabian Reinbold und Chefreporter Sven Böll gemeinsam mit Moderator Philip Friedrichs die Situation eine Woche vor der Wahl analysiert. Ist sie für Trump noch zu retten? Und wie verlässlich sind Prognosen dieses Jahr? Die Sendung sehen Sie oben im Video oder hier.