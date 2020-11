Nach Neuauszählung

"Keine Zweifel": Biden siegt im Bundesstaat Georgia

20.11.2020, 07:51 Uhr | dpa

Nach der Neuauszählung der Wahlstimmen in Georgia haben die Behörden den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bestätigt. Sein Vorsprung auf Trump in dem Bundesstaat schrumpfte aber.

Joe Biden ist bei einer Überprüfung als Sieger der Präsidentenwahl im Bundesstaat Georgia bestätigt worden. Sein Vorsprung vor Amtsinhaber Donald Trump beträgt 12.284 Stimmen, wie der zuständige Staatssekretär Brad Raffensperger am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte.

Mehrere Tausend Stimmzettel vergessen

Vor Beginn der per Hand durchgeführten Überprüfung der rund fünf Millionen Stimmzettel lag Biden mit rund 14.000 Stimmen vorn. Der Rückgang kommt nicht überraschend: Schon vor einigen Tagen wurde festgestellt, dass Wahlkommissionen in zwei von Republikanern beherrschten Bezirken vergessen hatten, mehrere tausend ausgezählte Stimmen in die Rechnung aufzunehmen.

Raffensperger betonte im örtlichen Fernsehen, dass keine Anzeichen für Wahlbetrug gefunden worden seien. Zuvor hatte dieser massive Drohungen von Republikanern erhalten. Auch Todesdrohungen waren dabei. Trump kann allerdings immer noch eine Neuauszählung beantragen, weil der Abstand zwischen den Kandidaten unter 0,5 Prozentpunkten liegt.

Der Staat mit einer Bevölkerung von 10,6 Millionen – etwas weniger als Baden-Württemberg – stellt 16 Wahlleute. Biden liegt dem Datenanbieter Edison Research zufolge bei der Präsidentenwahl insgesamt 306 Wahlleute vor Trump mit 232. Trump hat eine Niederlage nicht eingestanden.