Aktion gegen Corona-Zweifel

Ex-US-Präsidenten wollen sich live im TV impfen lassen

03.12.2020, 15:27 Uhr | dpa-AFX

Der frühere US-Präsident Barack Obama: Er drückte in der Corona-Krise immer wieder sein Vertrauen in die Wissenschaft aus. (Quelle: The Photo Access/imago images)