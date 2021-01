Secret Service muss Toilette anmieten

US-Medien: Ivanka Trump lässt Agenten nicht aufs WC

15.01.2021, 00:52 Uhr | t-online

Ivanka Trump und Jared Kushner auf dem Weg zum Weißen Haus (Archivbild) in Washington. In ihrem eigenen Haus sollen sie Secret Service Agenten den Zugang zu den Toiletten verweigert haben. (Quelle: Chris Kleponis/imago images)

Nach US-Medienberichten muss die Regierung 3000 Dollar für Toiletten des Secret Service bezahlen, weil Ivanka Trump und ihr Mann die Bewacher nicht ihr WC benutzen lassen.

Einem Bericht der Washington Post zufolge durften die Agenten keines der sechs Badezimmer und Gästetoiletten benutzen, die sich im Anwesen des Paares befinden. Eine Zeitlang, so der Bericht, hätten die Bewacher ein WC im Haus von Barack Obama in der Nähe besuchen dürfen. Das sei aber keine dauerhafte Lösung gewesen. Deshalb mietete der Secret Service eine Einliegerwohnung neben Ivanka Trump und Jared Kushner an, in dem sich auch eine Toilette befindet. Mietkosten monatlich: 3000 Dollar.

Während das Weiße Haus gegenüber der Washington Post sagte, die Anfrage für eine eigene Toilette sei vom Secret Service selbst gekommen, berichteten Agenten der Zeitung anderes. Die Anweisung, das die Toiletten des 460 Quadratmeter-Hauses für die Sicherheitsbeamten tabu sind, sei direkt von den Bewohnern gegeben worden.