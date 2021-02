LIVEWill er 2024 wieder kandidieren?

Donald Trump hält erste Rede seit Ende seiner Amtszeit

28.02.2021, 23:16 Uhr | dpa

Zum ersten Mal tritt Donald Trump nach seiner Abwahl als US-Präsident vor die Öffentlichkeit. Erwartet wird, dass er sich zur Zukunft der Republikaner äußert. Will er 2024 kandidieren? Sehen Sie die Rede jetzt live im Stream.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit seinem Ausscheiden aus dem Amt hat der frühere US-Präsident Donald Trump die Neugründung einer eigenen Partei ausgeschlossen. "Ich werde keine neue Partei gründen", sagte Trump am Sonntag in Orlando bei der Konferenz CPAC auf, einer Veranstaltung konservativer Aktivisten. "Wir haben die republikanische Partei." Sie werde vereint und stärker als je zuvor sein. "Ich werde weiterhin direkt an eurer Seite kämpfen." Frühere Berichte über eine mögliche Gründung einer eigenen Partei seien "Fake News" gewesen.

Trump übte scharfe Kritik an der Politik seines Nachfolgers Joe Biden, was für einen frisch aus dem Amt ausgeschiedenen US-Präsidenten ungewöhnlich ist. Trump bescheinigte Biden "den katastrophalsten ersten Monat eines Präsidenten in der modernen Geschichte". Trumps Auftritt wurde von den Konferenzteilnehmern mit frenetischem Beifall und "USA, USA, USA"-Rufen begleitet.

Trump hat großen Einfluß auf die republikanische Partei

Der republikanische Kongressabgeordnete Jim Jordan sieht Trump auch nach dessen Wahlniederlage an der Spitze der Republikaner. "Präsident Trump ist der Anführer der konservativen Bewegung. Er ist der Anführer der America-First-Bewegung. Er ist der Anführer der republikanischen Partei", sagte der enge Trump-Vertraute am Sonntag bei vor der Konferenz.

Marcia English: Sie ist die Anführerin einer Gruppe von Trump-Unterstützern, die vor dem Kongress-Center auf den ehemaligen Präsidenten warteten. (Quelle: John Raoux/AP/dpa)



Nachdem CPAC-Teilnehmer "USA, USA, USA"-Rufe skandierten, fügte Jordan hinzu: "Und ich hoffe, dass er am 20. Januar 2025 wieder der Anführer unseres großartigen Landes ist."

Der Demokrat Joe Biden hatte Trump am 20. Januar diesen Jahres im Amt abgelöst. Trump weigert sich bis heute, seine Niederlage gegen Biden einzugestehen. Er behauptet, durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden zu sein, hat dafür aber nie Beweise vorgelegt.

Der Sender Fox News – der zu den CPAC-Sponsoren gehört – berichtete vorab, Trump werde scharfe Kritik an der Politik seines demokratischen Nachfolgers Joe Biden üben. Erwartet werde, dass Trump in seiner Ansprache eine mögliche Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 erwähne, aber nicht formell verkünde. CPAC (Conservative Political Action Conference) ist eine jährlich stattfindende Konferenz mit konservativen Aktivisten und Volksvertretern aus den USA.