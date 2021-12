Kapitol-Attacke

Gremium enthüllt SMS von Trump-Sohn an Ex-Stabschef

14.12.2021, 04:03 Uhr | aj, dpa

Liz Cheney (M), stellvertretende Vorsitzende des Kapitol-Ausschusses: Das Gremium will Trumps Ex-Stabschef vor Gericht bringen. (Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa)

Mark Meadows gilt als Kronzeuge – das zeigen auch mehrere Nachrichten, die vom Kapitol-Ausschuss enthüllt wurden. Weil Trumps ehemaliger Stabschef die Aussage verweigert, will das Gremium ihn vor Gericht bringen.



Der Ausschuss zur Aufarbeitung des Angriffs auf das US-Kapitol hat den Weg für strafrechtliche Schritte gegen den Stabschef des damaligen Präsidenten Donald Trump vorbereitet. Der Ausschuss nahm am Montagabend (Ortszeit) einstimmig einen Bericht an, der Mark Meadows Missachtung des Kongresses vorwirft.

Meadows gilt als Kronzeuge für Trumps Rolle bei den Bemühungen, die Wahl seines Nachfolgers Joe Biden zu verhindern. Er hatte sich zunächst einer Vorladung zur Aussage vor dem Ausschuss widersetzt, sich dann auf ein persönliches Erscheinen geeinigt – bevor er seine Entscheidung wieder änderte.

Im nächsten Schritt muss das Plenum des Repräsentantenhauses abstimmen. Dort haben die Demokraten von US-Präsident Joe Biden eine knappe Mehrheit. Falls sich die Mehrheit dem Ausschuss anschließen sollte, geht das Verfahren ans Justizministerium, das Meadows anklagen könnte. Dieses Schicksal hat bereits den einstigen Chefstrategen Trumps, Steve Bannon, ereilt. Dieser hatte sich ebenfalls geweigert, bei den Untersuchungen mit dem Repräsentantenhaus zu kooperieren.

Mark Meadows arbeitete zu Trump-Zeiten als Stabschef im Weißen Haus. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa.

Cheney: Beweismaterial belastet Donald Trump

Meadows sei in einer "einzigartigen Position, um wichtige Informationen über die Ereignisse des 6. Januar 2021" zur Verfügung zu stellen, hieß es in dem Bericht. Anhänger Trumps hatten damals den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Der Angriff auf das Herz der US-Demokratie, bei dem viele Abgeordnete und Senatoren um ihr Leben fürchteten, erschütterte das Land.

Meadows hatte dem Gremium mehr als 9,000 Dokumente als Beweismaterial übergeben. Nun könnte er anhand der eigenen Dokumente belangt werden, darunter mehrere SMS an ihn vom 6. Januar, die von der stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses, Liz Cheney, laut vorgelesen wurden.



Darin beschrieben unter anderem Abgeordnete die brenzlige Lage im Kapitol, denn Meadows befand sich während des Vorfalls im Weißen Haus. Besonders brisant: mehrere Nachrichten von Trumps ältesten Sohn. "Er muss das so schnell wie möglich verurteilen. Der Tweet der Kapitol-Polizei ist nicht genug", schrieb Donald Trump Jr. über seinen Vater. Meadows antwortete: 'Ich dränge darauf. Ich stimme zu." Später dann eine weitere SMS: "Wir brauchen eine Ansprache im Oval Office", um den Angriff auf das Kapitol zu stoppen. "Es ist zu weit gegangen. Die Lage ist außer Kontrolle geraten."



Donald Trump Jr. habe immer wieder Nachrichten gesendet und den Präsidenten zum Handeln aufgefordert. Es seien jedoch Stunden vergangen, ohne dass Trump etwas unternommen hätte, sagte Cheney im Ausschuss. "Diese Textnachrichten lassen keinen Zweifel. Das Weiße Haus wusste genau, was hier im Capitol geschah", so die republikanische Abgeordnete.

Meadows geht juristisch gegen Gremium vor

Der ehemalige Abgeordnete Meadows argumentiert nun, dass es dem Ex-Präsidenten erlaubt sei, gewisse Informationen zurückzuhalten, und dass er deshalb nicht aussagen könne. Die Demokraten sind hingegen der Ansicht, dieses Vorrecht bestehe nur für amtierende, nicht für frühere Präsidenten.

Im Fall Meadows wird das Repräsentantenhaus nun voraussichtlich am Dienstag über eine Anklage abstimmen. Bei einer Verurteilung drohen dem 62-Jährigen bis zu zwölf Monate Gefängnis, wahrscheinlicher ist jedoch eine Geldstrafe. Meadows hat selbst Klage gegen den Untersuchungsausschuss eingereicht, weil er die Rechtmäßigkeit seiner Vorladung anzweifelt.

Ex-Präsident Trump musste sich wegen der Attacke einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende wurde er aber freigesprochen.