Von Joe Biden ernannt

Kennedys Tochter übernimmt Amt in Australien

16.12.2021, 12:03 Uhr | AFP

Sie kommt aus der wohl berühmtesten Politikerfamilie der USA: Caroline Kennedy ist die letzte noch lebende Tochter des früheren Präsidenten – und nun bald Botschafterin in den Australien.

US-Präsident Joe Biden hat die Tochter seines 1963 ermordeten Vorgängers John F. Kennedy zur neuen Botschafterin in Australien ernannt. Der Senat muss die Nominierung von Caroline Kennedy noch bestätigen, wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte. Die 64-Jährige ist das einzige noch lebende Kind des berühmten Staatsmannes Kennedy. Sie war zuvor bereits unter Präsident Barack Obama Botschafterin in Japan.

Caroline Kennedy hatte jahrzehntelang Bitten der Demokratischen Partei, für ein Amt zu kandidieren, ignoriert. Sie lebte eher zurückgezogen und arbeitete unter anderem für das New Yorker Metropolitan Museum of Art. Erst während der Präsidentschaftswahl 2008 trat sie als Befürworterin Obamas wieder in die Öffentlichkeit. Den ersten afroamerikanischen Staatschef bezeichnete sie als inspirierend. Er erinnere sie an ihren verstorbenen Vater, erklärte sie damals.

Australien zählt genau wie Japan zu den engsten Verbündeten der USA. Kennedy wird angesichts der Spannungen zwischen den USA und dem erstarkenden China versuchen, die Beziehungen zu Canberra noch zu vertiefen. Mitte September hatte Biden ein neues Indopazifik-Bündnis mit Australien und Großbritannien angekündigt, das auch den Bau von Atom-U-Booten für Canberra umfasst.