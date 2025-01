Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trump wollte mit Robert F. Kennedy Jr. einen unbequemen Querdenker als Gesundheitsminister installieren. Doch jetzt droht ihm nicht nur deswegen sein erster großer innenpolitischer Skandal.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Robert F. Kennedy Jr. wird an diesem Mittwoch den Raum G-50 im "Dirksen Building", einem Parlamentsgebäude gleich neben dem Kongress, betreten. Punkt 10 Uhr Ortszeit beginnt dort der Finanzausschuss des Senats eine Anhörung zu seiner Nominierung als Gesundheitsminister. Doch kurz vor diesem wichtigen Termin haben sich die Chancen für den ohnehin umstrittenen Trump-Kandidaten verfinstert.

Robert F. Kennedy Jr., Neffe des berühmten ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, hat weltweit längst Schlagzeilen gemacht. Sein kontroverser Hintergrund als Impfgegner, seine Verschwörungstheorien, seine oft extrem polarisierende Rhetorik und nicht zuletzt ein Wurm, der Teile seines Gehirns gefressen haben soll – all das wirkt wie das genaue Gegenteil dessen, was ein Gesundheitsminister mitbringen sollte.

Nicht nur deshalb aber dürfte sich diese Personalie zu einer der umstrittensten der zweiten Amtszeit von Donald Trump entwickeln. Denn zu den bereits bekannten Vorbehalten kam am Dienstag eine außergewöhnliche Wendung: Caroline Kennedy, die Tochter von John F. Kennedy und ehemalige US-Botschafterin in Australien und Japan, griff ihren Cousin in einem offenen Brief an die Senatoren scharf an. Ihr warnender Aufruf: "Ich fordere den Senat dringend auf, seine Nominierung abzulehnen."

Für Trump und Kennedy kommen ihre Äußerungen höchst ungelegen – nicht nur, weil sie einen Tag vor der Anhörung stattfanden. Vor den Augen von Millionen von Amerikanern entfaltet sich in diesen ersten Präsidentschaftstagen bereits ein Chaos im gesamten Gesundheitsbereich. Nicht nur die Vorgänge um Kennedy in Washington zeigen, wie heikel jede nicht durchdachte Entscheidung ist. Die Folgen betreffen Millionen von Amerikanern und damit auch die Zustimmungswerte von Trump.

Vier zentrale Aspekte stechen dabei bislang hervor:

1. Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister

Warum will der US-Präsident überhaupt einen so heiklen Kandidaten im Kabinett? Trump hatte Kennedy belohnt, weil dieser seine Drittkandidatur zugunsten des Republikaners aufgegeben hatte. Es scheint sich gelohnt zu haben. Denn Kennedys jahrelanger, populistischer Kampf gegen "Big Pharma", also die mächtigen US-Pharmakonzerne, hat ihm viele Sympathien in breiten Bevölkerungsgruppen, bei demokratischen und republikanischen Wählern eingebracht. Aber der Preis für die Loyalität im Wahlkampf, nämlich einen solchen Querdenker zum Gesundheitsminister zu machen, könnte nun womöglich zu hoch werden.

Ausgerechnet einen bekannten Impfgegner zum Leiter des Gesundheitsministeriums (HHS) zu machen, könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass weniger Menschen Impfungen in Anspruch nehmen. Das hätte ganz konkrete Auswirkungen, denn Fälle von Krankheiten wie Masern, Keuchhusten, Kinderlähmung, Covid oder Grippe könnten wieder ansteigen. Dies würde nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung gefährden, sondern auch das Vertrauen in die Wissenschaft und die Glaubwürdigkeit der Regierung erschüttern.

Hinzu kam nun noch der offene Brief von Caroline Kennedy. Sie hatte sich bislang mit Äußerungen zu ihrem Cousin zurückgehalten, bezeichnet ihn jetzt aber als "Raubtier", der die öffentliche Gesundheit durch seine Anti-Impfkampagnen gefährden würde. Zugleich handle RFK Jr. scheinheilig, weil er entgegen der öffentlichen Rhetorik seine eigenen Kinder in Wahrheit impfen ließ. Der Brief liest sich wie eine öffentliche Vernichtung. RFK Jr. sei von raffgierigem Charakter, dem weder Geld noch Gesundheit anvertraut werden sollten, so Caroline Kennedy. Ihr Cousin habe von seinen Impf-Diffamierungen auch finanziell erheblich profitiert.