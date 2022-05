Das Dokument ist nicht nur eine ideologische Hetzschrift. Es bietet auch eine Anleitung für von ihm erwünschte Nachahmer in seinem herbeifantasierten Krieg.

Fünf Einschusslöcher im Fenster des Supermarktes "Tops" in Buffalo. (Quelle: imago-images-bilder)

Viele Amerikaner driften ab

In den USA ist seit dem Wochenende die Debatte um schärfere Waffengesetze wieder voll entbrannt. Aber auch die Verantwortung von Social-Media-Plattformen steht einmal mehr zur Diskussion. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul griff angesichts der hochgeladenen und abrufbaren Hassschrift des Täters die Internetplattformen an. Die betreffenden Webseiten bezeichnete sie als "Instrumente des Bösen". Sie fordere die CEOs aller Social-Media-Plattformen auf, ihre Richtlinien zu überprüfen. "Sie sollen mir in die Augen sehen und mir sagen, dass alles getan wird, um sicherzustellen, dass solche Informationen nicht verbreitet werden", sagte Hochul dem Sender "CNN".

Hinzu kommen heftige Anschuldigungen, inwieweit die von dem Buffalo-Täter erwähnten rassistischen und antisemitischen Verschwörungsideologien längst in breiten Schichten der amerikanischen Bevölkerung angekommen sind. Und wer politisch und medial dafür verantwortlich ist. Das Lager der Demokraten beschuldigt weite Teile der Republikanischen Partei und deren Lieblingsmedien.

Mehr als 60 Mal erwähnt Gendron in seinem Dokument etwa die Begriffe "replacement", "replace" oder "replacers", ein ideologischer Kampfbegriff rechtsextremer Gruppierungen, der in deutschen Kreisen unter anderem als der "große Bevölkerungsaustausch" bekannt ist. Dahinter steckt eine durchweg antisemitische Verschwörungsideologie, die in den USA etwa in dem größten Fernsehsender "Fox News" verbreitet wird.

Zwar erwähnt der Täter in seinen seitenlangen Auslassungen an keiner Stelle den "Fox News"-Moderator Tucker Carlson. Doch auch dieser Mann, dem in den USA Millionen Menschen zusehen, verbreitet diese antisemitischen Lügen. Etwa als Carlson im vergangenen September den Kurs von Joe Biden mit folgenden Worten beschrieb: "In politischer Hinsicht wird diese Politik als 'großer Austausch' bezeichnet – der Austausch alter Amerikaner durch gehorsamere Menschen aus fernen Ländern."

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.