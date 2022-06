Aktualisiert am 24.06.2022 - 05:25 Uhr

Paul Pelosi wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt

Der GeschÀftsmann war nach dem Vorfall am 28. Mai um kurz vor Mitternacht festgenommen und wenige Stunden spÀter gegen eine Kaution von 5.000 US-Dollar , das sind umgerechnet etwa 4.750 Euro , wieder freigelassen worden. Er war US-Medienberichten zufolge mit seinem Porsche unterwegs gewesen, als er mit einem GelÀndewagen kollidierte.

Eine Person sei bei dem Unfall verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft nun in ihrem Pressestatement mit. Pelosi habe einen Blutalkoholgehalt von 0,082 Prozent gehabt, knapp ĂŒber der gesetzlichen Grenze von 0,08 Prozent. Laut Behörden könnte ihm im Falle einer Verurteilung unter anderem eine kurze Haftstrafe drohen.

Pelosis haben sich bislang nicht zum Vorfall geĂ€ußert

Nach dem Unfall zitierte die Nachrichtenseite "The Hill" einen Sprecher von Nancy Pelosi mit den Worten, die Demokratin kommentiere die "private Angelegenheit" nicht zitiert Sie sei zu der Zeit nicht in Kalifornien, sondern an der US-OstkĂŒste gewesen. Zur offiziellen Anklageerhebung hat das Ehepaar sich bislang auch nicht öffentlich geĂ€ußert.