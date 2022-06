US-PrĂ€sident Joe Biden hat bei seinem ersten Auftritt in einer Late-Night-Talkshow seit dem Amtsantritt vor anderthalb Jahren gegen VorgĂ€nger Donald Trump ausgeteilt. Auf die Frage des Moderators Jimmy Kimmel, warum er beim Vorgehen gegen Waffengewalt nicht mehr PrĂ€sidentenverfĂŒgungen erlasse, antwortete Biden am Mittwochabend (Ortszeit): "Ich möchte nicht Trumps Missbrauch der Verfassung und der verfassungsmĂ€ĂŸigen Befugnisse nachahmen."

In den USA hat eine Reihe tödlicher VorfÀlle mit Schusswaffen die Debatte um eine VerschÀrfung der Waffengesetze neu entfacht. Ende Mai tötete ein 18-JÀhriger in einer Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde mit einem Sturmgewehr 19 Kinder und zwei Lehrerinnen. Der Demokrat Biden sagte, er werde oft gefragt, wieso er sich an die Spielregeln halte, wenn sich die Republikaner nicht daran hielten. Seine Antwort: "Wenn wir dasselbe tun wie sie, wÀre unsere Demokratie buchstÀblich in Gefahr."