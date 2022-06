Liz Cheney: Trump wusste von Drohungen gegen Pence

Die prominente US-Republikanerin Liz Cheney hat eindringlich an ihre Partei appelliert, die ErstĂŒrmung des Kapitols am 6. Januar 2021 klar zu verurteilen. Bei der ersten öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung der Attacke sagte Cheney am Donnerstagabend (Ortszeit): "Heute Abend sage ich meinen republikanischen Kollegen, die das Unentschuldbare verteidigen: Es wird der Tag kommen, an dem Donald Trump nicht mehr da ist, aber Ihre Schande wird bleiben."