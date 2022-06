Diese stammen aus einer Zeit, in der es noch keine Schnellfeuerwaffen gegeben hat. Die Entscheidung richtet sich gegen ein jahrzehntealtes Gesetz im Bundesstaat New York . Dort sind Menschen nur dann berechtigt, ├Âffentlich eine Waffe mit sich zu f├╝hren, wenn sie nachweisen k├Ânnen, dass sie einen besonderen Grund zur Selbstverteidigung haben. Das sowie ├Ąhnliche Gesetze in anderen Staaten sind nun in Frage gestellt.

Zwei schwere Angriffe im Mai hatten in den USA eine neuerliche Debatte ├╝ber eine Versch├Ąrfung der Waffengesetze ausgel├Âst. Zun├Ąchst erschoss im Bundesstaat New York ein 18-J├Ąhriger vor und in einem Supermarkt mit einem Sturmgewehr offenbar aus rassistischen Motiven zehn Menschen. In einer Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde t├Âtete dann ein ebenfalls 18-J├Ąhriger 19 Kinder und zwei Lehrerinnen.