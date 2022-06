USA nach dem Abtreibungsurteil: Frenetischer Jubel und unbändiger Zorn

Bereits am Freitag hatten in mehreren Gro├čst├Ądten der USA Tausende Menschen spontan gegen das Urteil protestiert, darunter in der Hauptstadt Washington, in New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Austin, Denver und Philadelphia. In New York demonstrierten allein im Washington Square Park in Manhattan mindestens 1000 Menschen f├╝r das Recht auf Abtreibung. Demonstranten hielten am Freitagabend (Ortszeit) Schilder mit Aufschriften wie "Mein Vergewaltiger hat mehr Rechte als ich" in die H├Âhe und skandierten Slogans wie etwa "Abtreibung ist ein Menschenrecht". In den n├Ąchsten Tagen d├╝rften weitere Demonstrationen folgen.