Gefährdete US-Demokratie: Die Zeit läuft ab

Davon hat nicht mal die Waffenlobby zu trÀumen gewagt

In dieses Vakuum stĂ¶ĂŸt nun der Supreme Court. Er ist zum ZertrĂŒmmerer des liberalen Amerika geworden; dafĂŒr sorgte Donald Trump mit der Berufung dreier konservativer Richter. Egal was mit ihm passiert, dort sitzen die Vollstrecker der Wende zum Konservativen. Immerhin haben sie sich der Zumutung versagt und Trump die politisch verlorene Wahl nicht auch noch juristisch geschenkt, das war’s aber schon.

Ab jetzt darf die Umweltschutzbehörde keine nationalen Verordnungen gegen die Vergiftung der AtmosphĂ€re erlassen . Auch Waffengesetze sind mehr denn je das Monopol der Bundesstaaten, was dazu fĂŒhrt, dass Lehrer in den Klassenzimmern Waffen tragen dĂŒrfen. Davon hat noch nicht mal die Waffenlobby zu trĂ€umen gewagt. Ihr Argument war ja bei jedem Amoklauf , dass mehr Waffen zu weniger Toten in Klassenzimmern und Schulen fĂŒhren. Die Mehrheit der neun Richter gibt ihr recht.

Den EuropÀern bleiben zweieinhalb Jahre

Es wird nicht lange dauern, bis der Supreme Court ĂŒber das Recht auf Heirat fĂŒr Homosexuelle neu urteilt. Im Jahr 2015 erklĂ€rte der Supreme Court die gleichgeschlechtliche Ehe in den Bundesstaaten fĂŒr zulĂ€ssig. Der konservativen Mehrheit des Gerichts darf man Konsequenz zutrauen und so ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die liberale Rechtsfindung aufgehoben wird. In diesem illiberalen Klima muss die ganze LGBTQ-Community mit erneuter Ächtung und Diffamierung rechnen, sofern sie nicht in Kalifornien beheimatet ist.