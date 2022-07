USA | Supreme Court entmachtet Umweltbehörde: Ein Desaster für den Planeten

"Eine Tyrannei der Minderheit"

In Europa sind die Sorgen deswegen groß. "Der erzkonservativ besetzte Oberste Gerichtshof der USA hat ein weiteres radikales Urteil gefĂ€llt", sagte die grĂŒne EU-Abgeordnete Jutta Paulus t-online. Diesmal seien jedoch nicht nur BĂŒrgerinnen und BĂŒrger der USA betroffen. "Die Folgen betreffen die gesamte Weltbevölkerung."

Drei Monate vor der UN-Klimakonferenz in Ägypten sei das Urteil ein schwerer RĂŒckschlag im gemeinsamen Kampf gegen die Erderhitzung. "Ich appelliere an die EuropĂ€ische Kommission, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Abgeordnete, Bundesstaaten und StĂ€dte zu Klimaschutz auch gegen die rĂŒckwĂ€rtsgewandte Entscheidung des Supreme Court zu bewegen", so Paulus.

In den USA zeigen sich die Demokraten angesichts der Entscheidung ebenso geschockt. Der demokratische Senator aus Maryland, Chris Van Hollen, schreibt: "Der rechte Supreme Court hat mit seiner Entscheidung einen weiteren desaströsen Schritt unternommen, um unsere Nation in die Vergangenheit zu drĂ€ngen." Ungestraft könnten große Unternehmen nun die Luft verschmutzen. Mit diesem Urteil, so Van Hollen, "werden wir Zeugen der Tyrannei der Minderheit – eines nicht gewĂ€hlten Gremiums, das von Senatoren gewĂ€hlt wurde, die eine Minderheit von Amerikanern vertreten, um der Mehrheit ihren Willen aufzuzwingen."

Richard Lazarus, Rechtswissenschaftler aus Harvard, sagte der "New York Times": "Das Urteil des Gerichts ist ein großer RĂŒckschlag fĂŒr die FĂ€higkeit der EPA, den Klimawandel anzugehen, und es hĂ€tte kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen können." Denn das Gericht wisse, dass der Kongress im Grunde dysfunktional ist. Auf dem Spiel stĂŒnden die öffentliche Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung genau in dem Moment, "in dem die Vereinigten Staaten und alle Nationen vor unserer grĂ¶ĂŸten Umweltherausforderung stehen: dem Klimawandel."

Eine Katastrophe fĂŒr den Klimaschutz

Nora Löhle beschĂ€ftigt sich bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington seit langer Zeit mit Energiefragen, Umweltschutz und den dazugehörigen politischen Entscheidungen in Amerika. Sie findet, das Urteil sei "eine Katastrophe fĂŒr die USA und damit auch fĂŒr die ganze Welt". Weil Gesetzgebung kaum noch stattfinden kann, habe man sich seit Jahren daran gewöhnt, dass Klimapolitik vor allem ĂŒber die Bundesbehörden umgesetzt werde. Über Nacht, ganz ohne Übergangsfristen, wĂŒrde die EPA jetzt entmachtet, ohne die Gewissheit, dass Klimaschutzpolitik ĂŒberhaupt noch in Gesetze ĂŒbertragen werden kann.