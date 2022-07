So dachte Ivana Trump über "The Donald"

Eines ihrer berĂŒhmtesten Zitate lĂ€sst sie bis heute selbstbewusst und emanzipiert wirken. Es stammt zwar aus einem Film von 1996, wird aber immer wieder mit Donald Trump und seinem Geiz in Verbindung gebracht. Bei einem kurzen Auftritt auf einer Party in "Der Club der Teufelinnen" sagt Ivana gerichtet an die drei Hauptdarstellerinnen, sie sollten stets stark und unabhĂ€ngig bleiben. "Don't get mad, get everything!" – "Werdet nicht wĂŒtend, sondern holt euch alles!"

Ein anderer legendĂ€rer Auftritt von Ivana stammt tatsĂ€chlich aus einer Werbung fĂŒr die Fastfood-Kette "Pizza Hut" aus dem Jahr 1995. Mit ihrem damals schon geschiedenen Ehemann Donald Trump witzelt sie darĂŒber, dass sich die Öffentlichkeit das Maul ĂŒber die beiden zerreißt. "Was werden die Leute sagen?", fragt sie. "Lass sie reden", erwidert Trump und hakt dann nach: "Ivana, es ist so falsch, oder?" Ivana antwortet: "Aber es fĂŒhlt sich so richtig an." Dann beißt Trump in ein PizzastĂŒck, aber von hinten in die Kruste, und sagt: "Crust First!". Ob er daraus spĂ€ter womöglich seinen Wahlspruch "America First" ableitete, ist nicht bekannt.

Über Trump als Vater

Im echten Leben war Ivana mit Leib und Seele Mutter und zog die drei gemeinsamen Kinder weitgehend alleine groß. "Er war ein liebevoller Vater, verstehen Sie mich nicht falsch. Er war ein guter Versorger, aber er war nicht der Vater, der einen Spaziergang machen und in den Central Park gehen oder mit ihnen Baseball spielen wĂŒrde oder so", sagte sie 2107 in einem Interview. Erst als seine Kinder 18 Jahre alt waren konnte Trump aber offenbar "mit ihnen kommunizieren, weil er da beginnen konnte, mit ihnen ĂŒber GeschĂ€fte zu sprechen", so Ivana.

Über Trump als Ehemann und sein VerhĂ€ltnis zu Frauen