Melania Trump zum Sturm aufs US-Kapitol: Was wusste die Ex-First-Lady?

CNN schrieb dazu, Trumps Aussage entspreche nicht ganz der Wahrheit. Es sei nicht die Aufgabe der First Lady, die Aufzeichnungen über den Inhalt der offiziellen Sammlung des Weißen Hauses zu führen. Dafür seien in erster Linie ein Kurator sowie die "White House Historical Association" verantwortlich.

Trumps Äußerungen kommen wenige Wochen nachdem Stephanie Grisham, die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses und Ex-Stabschefin von Melania Trump, eine Textnachricht der damaligen First Lady vom Tag des Kapitol-Sturms veröffentlicht hatte. Darin lehnte Melania Trump gegenüber Grisham ab, einen Tweet zu publizieren, der dazu aufrufen sollte, die Gewalt zu stoppen. "Nein", hieß die knappe Antwort von Trump auf den Entwurf, den Grisham ihr am 6. Januar zukommen ließ.

Fünf Tage nach den Ausschreitungen am Kapitol versendete Trump dann doch noch eine Twitter-Botschaft, in der sie die Gewalt vom 6. Januar verurteilte.

Seitenhieb von Trump gegen Ex-Pressesprecherin Grisham

In dem Interview mit "Fox" behauptete Trump nun, sie sei zunächst im Dunkeln darüber gewesen, was am 6. Januar vor sich gegangen sei. Was verwunderlich erscheint, denn die gewaltsamen Proteste wurden weltweit im Fernsehen ausgestrahlt und in den sozialen Medien verbreitet. Trump jedoch sagte, Grisham habe ihr an dem Tag "keine Einblicke und Informationen" zu dem Vorfall gegeben.