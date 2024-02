Der Versuch von Wahlkampfhilfe für Biden

Was Scholz in Washington deshalb um jeden Preis ausstrahlen will, ist Verlässlichkeit. Auch, weil der deutsche Bundeskanzler Joe Biden in diesem Wahlkampf gerne unterstützen möchte. Zumindest will er so helfen, die Angriffsfläche zu verkleinern, die Biden seinen Gegnern mit der Unterstützung für die Ukraine bietet.