Newsblog zur US-Wahl Weg für Schweigegeldprozess gegen Trump frei 15.02.2024 - 16:20 Uhr Donald Trump: Der ehemalige US-Präsident wird sich wohl bald erneut vor Gericht verantworten müssen.

Der Nato-Generalsekretär ist in Sorge wegen den ausbleibenden US-Hilfen an die Ukraine. Der russische Präsident lobt seinen Amtskollegen Joe Biden. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen, und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Richter macht Weg für Prozess zwischen Trump und ehemalige Pornodarstellerin frei

16.11 Uhr: Ein New Yorker Richter lehnt einen Antrag von Ex-US-Präsident Donald Trump auf Abweisung des Verfahrens wegen einer mutmaßlichen Schweigegeldzahlung an eine ehemalige Porno-Darstellerin ab. Richter Juan Merchan ebnet damit den Weg für die Eröffnung des Prozesses, der am 25. März beginnen soll. Trump hat den Fall als politisch motiviert bezeichnet, weil er bei der Präsidentschaftswahl im November erneut als Kandidat antreten will.

EU hat möglichen Trump-Effekt nicht auf dem Schirm

13.25 Uhr: Die EU-Kommission hat eine mögliche Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus nicht als Faktor in ihre Konjunkturprognose mit einbezogen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni wies allerdings auf eine entsprechende Reporterfrage darauf hin, dass es sich bei den Präsidentschaftswahlen in den USA nicht um einen normalen Urnengang handele: "Wir sind nicht blind, wir wissen um die Wichtigkeit des Ereignisses im November."

Als US-Präsident hatte Trump unter anderem Strafzölle auf Produkte aus der EU verhängt und einen Handelskrieg mit China angezettelt. Man sei sich in Brüssel der "heiklen Lage" bewusst, sagte Gentiloni mit Blick auf die Wahlen und wies darauf hin, dass die USA der wichtigste Handelspartner der Europäischen Union seien. Die EU sei daran interessiert, den multilateralen Ansatz fortzuführen und an die guten Erfahrungen der vergangenen Jahre anzuknüpfen – in der Staatengruppe G7, der Nato und anderen internationalen Foren: "Das ist, was wir von Amerika erwarten", fügte er hinzu.

Nato: Stoltenberg besorgt über ausbleibende US-Hilfen für Kiew

9.47 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich besorgt über die ausbleibenden US-Militärhilfen für die Ukraine geäußert. Die Blockade der milliardenschweren Hilfen im Kongress wirke sich bereits jetzt aus, sagte Stoltenberg am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Ein Sieg Russlands wäre nicht nur "eine Tragödie für die Ukrainer, sondern auch gefährlich für uns", warnte er.

"Wir sehen bereits die Auswirkungen der Tatsache, dass die USA keine Entscheidung treffen", sagte Stoltenberg. Er setze aber weiter auf eine Zustimmung des Kongresses.

Unter dem Druck des früheren US-Präsidenten Donald Trump, der im November erneut zur Wahl antreten will, blockieren die Republikaner seit Monaten ein neues Hilfspaket für die Ukraine. Nach langem Tauziehen hatte der Senat in Washington am Dienstag zugestimmt, eine Mehrheit im von den Republikanern beherrschten Repräsentantenhaus gilt jedoch als offen.

Putin: Biden-Wahlsieg wäre für Russland am besten

07.53 Uhr: Für Russland wäre nach Worten von Kremlchef Wladimir Putin ein Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl der beste mögliche Ausgang. In einem Interview für das russische Fernsehen, das der Kreml am Mittwoch vorab auszugsweise veröffentlichte, kritisierte Putin zwar die US-Regierung: "Ich denke, dass die Haltung der jetzigen Administration in höchstem Maße schädlich und falsch" sei.

Die beiden großen Atommächte liegen in fast allen internationalen Fragen über Kreuz, vor allem aber wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Mehr dazu lesen Sie hier.

