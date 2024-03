Newsblog zur US-Wahl Diesen Steuersatz plant Biden jetzt für Superreiche Von dpa , reuters , afp , fho , wan , mam , cc Aktualisiert am 12.03.2024 - 01:42 Uhr Lesedauer: 8 Min. US-Präsident Joe Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung in Washington DC. (Quelle: IMAGO/Leigh Vogel) News folgen

Donald Trump will für die Ukraine offenbar kein Geld ausgeben. Unterdessen fordert Joe Biden, die Besteuerung hoher Einkommen. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Loading... Embed

Trump will Start von Schweigegeld-Prozess verzögern lassen

22.19 Uhr: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat über seine Anwälte eine Verzögerung des für den 25. März geplanten Auftakts eines Strafprozesses gegen ihn in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar beantragt. Zunächst solle abgewartet werden, wie sich das Oberste Gericht der USA in Hinblick auf eine mögliche Immunität des Ex-Präsidenten vor Strafverfolgung äußere. Das schreibt das Anwaltsteam von Trump an das zuständige Gericht in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Gericht, Staatsanwaltschaft und der zuständige Richter Juan Merchan äußerten sich daraufhin zunächst nicht.

Der Surpreme Court hatte Ende Februar die Berufung von Trump in der Frage der möglichen Immunität angenommen und plant eine Anhörung Ende April. Die Entscheidung war ein Erfolg für Trump, der im November erneut zum US-Präsidenten gewählt werden und die vielen Prozesse gegen ihn so weit wie möglich hinauszögern will. Mehr zu Trumps Prozessen lesen Sie hier.

Biden für höhere Steuern für Reiche und Konzerne

19.09 Uhr: US-Präsident Joe Biden dringt darauf, die Steuern für große Unternehmen und Superreiche in den Vereinigten Staaten zu erhöhen. Das sieht der Entwurf seiner Regierung für das kommende Haushaltsjahr vor, das im Oktober beginnt. Bidens neuer Entwurf schlägt unter anderem eine Mindeststeuer von 25 Prozent für Menschen mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar vor sowie Steuersenkungen für untere und mittlere Einkommensklassen. Das US-Staatsdefizit soll über zehn Jahre hinweg um rund drei Billionen US-Dollar (rund 2,7 Billionen Euro) reduziert werden.

Vorgesehen in dem Entwurf sind auch Finanzhilfen in Höhe von 482 Millionen US-Dollar (rund 441 Millionen Euro) für die Ukraine. Allerdings steckt ein weitaus größeres und dringenderes Hilfspaket in Milliardenhöhe derzeit im Kongress fest. Dort verhindert eine innenpolitische Blockade die Lieferung von militärischem Nachschub aus den USA an Kiew. Das US-Außenministerium betonte am Montag, diese kritischen Hilfen könnten nicht bis zum Haushaltsjahr 2025 warten.

Biden hatte seine Haushaltspläne bereits bei seiner Rede zur Lage der Nation am Donnerstag (Ortszeit) angekündigt. Es gilt allerdings als ausgeschlossen, dass der Entwurf des Demokraten in dieser Form in absehbarer Zeit umgesetzt wird.

Trump wettert gegen TikTok und Facebook – "Sicherheitsrisiko"

18.04 Uhr: Die Videoplattform TikTok ist aus Sicht von Donald Trump ein Risiko für die nationale Sicherheit. Gleiches gelte aber auch für US-Onlinenetzwerke wie Facebook, sagt der frühere Präsident und führende republikanische Bewerber für die anstehende Präsidentschaftswahl dem TV-Sender CNBC. Ein Verbot von TikTok würde der Konkurrenz, vor allem Facebook, Nutzer in die Arme treiben. "Ich bin nicht scharf darauf, Facebook doppelt so groß zu machen. Facebook ist sehr unehrlich gewesen."

Der Mutterkonzern Meta hatte Trumps Zugänge für Facebook und die Foto-Plattform Instagram nach den Unruhen vom 6. Januar 2021 in Washington gesperrt. Bereits während der Zusammenstöße hatte er zwei Beiträge von Trump gelöscht.