Vize-Präsidentin Kamala Harris

Seit ihrem Amtsantritt wird sie von vielen Beobachtern allerdings als eher unscheinbar wahrgenommen. "Es ist sicherlich so, dass Harris die in sie gesetzten Erwartungen etwas enttäuscht hat", sagte Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson im Deutschlandfunk Nova. Allerdings hätte Harris in gewisser Weise auch gar keine Chance gehabt, vom Gegenteil zu überzeugen, erklärte sie. Der Grund: Joe Biden habe ihr Aufgaben zugeschustert, an denen man eigentlich nur verlieren könne. So sollte sie etwa das Wahlsystem reformieren und die Grenzkontrollen in den Griff bekommen.