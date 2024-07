Nach Entlassung: TV-Star wieder in Klinik

Newsblog zur US-Wahl Star-Autor Stephen King fordert Biden zum Rückzug auf Von dpa , afp , reuters , te , wan , fho , jcz , jse Aktualisiert am 08.07.2024 - 19:35 Uhr Lesedauer: 12 Min. Stephen King (Archivbild): Er sieht Bidens politisches Ende gekommen. (Quelle: imago stock&people) Kopiert News folgen

Nach Joe Bidens schwachem Auftritt im TV-Duell mit Donald Trump häuft sich die Kritik am US-Präsidenten. Alle Informationen im Newsblog.

Stephen King fordert Biden zum Rückzug auf

19.14 Uhr: Der bekannte Horror-Schriftsteller Stephen King appelliert in einem Tweet an US-Präsident Joe Biden, bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht erneut zu kandidieren. King betont, dass Biden eine gute Amtszeit gehabt habe, aber im Interesse des Landes seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekanntgeben solle. In den vergangenen Jahren war King als vehementer Unterstützer Bidens und Widersacher Donald Trumps aufgetreten.

King ist ein weltweit bekannter Autor, der durch seine Horrorromane berühmt wurde. Seine Karriere begann in den 1970er-Jahren mit dem Durchbruch seines Werkes "Carrie" (1974). Zu seinen bekanntesten Werken gehören "The Shining", "It" und "Misery". King hat über 60 Romane und zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht, von denen viele erfolgreich verfilmt wurden. Er gilt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Schriftsteller im Genre der modernen Horrorliteratur.

Biden ruft Abgeordnete zu Unterstützung seiner Kandidatur auf

15.44 Uhr: US-Präsident Joe Biden ruft die Kongressmitglieder seiner Demokratischen Partei auf, sich geschlossen hinter seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit zu stellen. In einem am Montag veröffentlichten Brief an die Demokraten im Repräsentantenhaus und Senat zeigt sich der 81-jährige Biden angesichts der Debatte um seine mentale Eignung für das höchste Staatsamt "fest entschlossen", im Präsidentschaftsrennen zu bleiben.

"Es ist Zeit, dass wir zusammenkommen, als vereinte Partei voranschreiten und Donald Trump besiegen", erklärte er unter Bezug auf seinen voraussichtlichen Herausforderer bei der Wahl im November.

Ex-Tagesthemen-Moderator: "Kann auch mit 81 Jahren US-Präsident sein"

15.32 Uhr: Ist man mit 81-Jahren noch fit genug, um US-Präsident sein zu können? Die Eignung von Joe Biden wird mittlerweile von vielen Seiten angezweifelt. Ex-Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert, selbst ebenfalls 81 Jahre alt, warnt allerdings vor Pauschalisierungen. "Theoretisch kann man auch mit 81 Jahren noch Präsident der USA sein, ich würde es allerdings gar nicht wollen", sagt Wickert t-online. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bericht: Hochrangige Demokraten fordern Bidens Rückzug

10.33 Uhr: Auch wenn Joe Biden in neusten Umfragen wieder zu Donald Trump aufschließt, fordern mehrere hochrangige Demokraten Biden wohl dazu auf, aus dem Rennen, um die Präsidentschaft auszusteigen. Wie die amerikanische Nachrichtenwebsite "Axios" berichtet, sollen vier Spitzenpolitiker der demokratischen Partei in einem Gespräch mit Fraktionsführer Hakeem Jeffries gefordert haben, dass Biden seine Kandidatur zurückziehen solle.

Die Frage, ob Biden geeignet ist, Trump in einem erneuten Duell zu schlagen, scheint die demokratische Partei zu spalten. Laut Aussage eines an dem Gespräch beteiligten Politikers sollen rund die Hälfte der im Repräsentantenhaus sitzenden Demokraten einen Rückzug Bidens fordern. Gleichzeitig äußerten mehrere demokratischen Abgeordneten öffentlich ihre Unterstützung für den amtierenden Präsidenten.

