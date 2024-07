Für den US-Präsidenten hat die wohl wichtigste Woche seines politischen Lebens begonnen. Wie Joe Biden darum kämpft, seine Kandidatur noch zu retten.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Der amerikanische Präsident bleibt ein Kandidat auf Bewährung. Zwar wurde Joe Biden anders als sein Vorgänger Donald Trump nicht wegen eines Verbrechens schuldig gesprochen. Aber im politischen Washington wirkt seine von Aussetzern geprägte Debattenleistung vom ersten TV-Duell viel stärker nach als der Schuldspruch seines republikanischen Herausforderers. Während Trumps Partei nahezu geschlossen hinter ihrem eigenen Kandidaten steht, fordern immer mehr von Bidens eigenen Leuten ihn zum Rückzug auf.

Bedrängt von Reportern, brachte der demokratische Senator Joe Manchin die politische Lage von Joe Biden mit den Worten zum Ausdruck: "Wenn Sie einfach bis zum Wochenende warten, glaube ich, dass wir einen besseren und klareren Überblick über das Geschehen bekommen." Es war seine verschlüsselte und zugleich vielsagende Antwort auf die Frage, ob er davon überzeugt sei, dass der Präsident weiter kandidieren sollte, und ob der 81-Jährige überhaupt für weitere vier Jahre im Amt geeignet sei.

Parkinson-Gerüchte statt Nato-Gipfel

Ausgerechnet der Nato-Gipfel, bei dem ab heute in der amerikanischen Hauptstadt das 75-jährige Bestehen des Militärbündnisses gefeiert werden soll, avanciert nun zur Bühne des innenpolitischen amerikanischen Zirkusses. Die Hauptrolle fällt wie geplant dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu. Die alles entscheidende Frage aber ist plötzlich: Schafft Joe Biden es, sich als kompetenter Gastgeber zu präsentieren, oder tritt er als trauriger Clown auf?

Statt des russischen Angriffskriegs in der Ukraine interessiert insbesondere die amerikanischen Reporter im Weißen Haus nur noch der Gesundheitszustand des Präsidenten. Bei der täglichen Pressekonferenz mussten sich Bidens Pressesprecherin Karine Jean-Pierre und der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, über eine Stunde lang damit auseinandersetzen, ob der Präsident womöglich Parkinson habe.

Die Antworten darauf waren deutlich. John Kirby sagte, er persönlich habe Joe Biden in den vergangenen zweieinhalb Jahren als durchgängig klar erlebt. "Noch heute Morgen hat er mir sehr detaillierte Fragen gestellt, die ich selbst nicht beantworten konnte", sagte Kirby. Die Pressesprecherin machte unmissverständlich klar: "Wurde der Präsident wegen Parkinson behandelt? Nein. Wird er wegen Parkinson behandelt? Nein, wird er nicht. Nimmt er Medikamente gegen Parkinson? Nein", entgegnete sie den anwesenden Reportern in einem hitzigen Wortwechsel.

Plötzlich in der Bringschuld

Die Spekulationen über eine mögliche Parkinson-Erkrankung haben nach der erneuten Berichterstattung in der "New York Times" zugenommen. Die Zeitung hatte berichtet, dass der Parkinson-Experte Dr. Kevin Cannard vom Walter Reed National Military Medical Center laut offiziellen Besucherprotokollen vom vergangenen Sommer bis zu diesem Frühjahr in acht Monaten achtmal das Weiße Haus besucht hatte.

Um Klarheit über diese Besuche zu schaffen, veröffentlichte das Weiße Haus daraufhin einen Brief von Kevin O'Connor, dem Leibarzt des Präsidenten. Darin gibt dieser an, Joe Biden habe den Neurologen nur zu seinen jährlich stattfindenden Untersuchungen getroffen, also insgesamt dreimal. Während der übrigen Besuche im Weißen Haus habe der Arzt Militärangehörige in der medizinischen Einheit des Weißen Hauses betreut, heißt es darin weiter.

Jede Auffälligkeit im Gesundheitszustand des Präsidenten wird nun zum Thema. Das zeigt, wie desolat die Lage für die Demokraten mitten in der heißen Phase des amerikanischen Wahlkampfs ist. Es steht zudem der ungeheuerliche Verdacht im Raum, das Weiße Haus könnte eine Parkinson-Erkrankung verheimlichen. Beweise dafür gibt es zwar nicht. Die US-Medien scheinen dem Präsidenten und seinem Team aber längst nur noch zu misstrauen.

Notplan: Briefe, Interviews und Telefonate