Beim Jubiläumsgipfel in Washington möchte die Nato zusammenrücken und berät über weitere Maßnahmen im Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Doch schon im Vorfeld gibt es Störfeuer – durch Viktor Orbán und den US-Wahlkampf.

Es ist nun schon mehr als 75 Jahre her. Am 4. April 1949 wurde die Nato in Washington gegründet, um nach dem Zweiten Weltkrieg weitere bewaffnete Konflikte in Europa sowie eine weitere Ausdehnung der kommunistischen Sowjetunion zu verhindern. Deshalb findet der diesjährige Nato-Gipfel von Dienstag bis Donnerstag auch wieder in der US-Hauptstadt statt, am Ort der Gründung des Verteidigungsbündnisses. Doch angesichts der aktuellen inneren und äußeren Krisen ist die Partystimmung gedämpft.

Dennoch werden in den USA zunächst die Feierlichkeiten im Mittelpunkt stehen. Am Mittwoch werden die Staats- und Regierungschefs offiziell begrüßt, es folgt eine Pressekonferenz des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg, seine letzte im Amt auf einem Nato-Gipfel, denn im Oktober wird ihn der ehemalige niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ablösen. Am Abend folgt für die Gipfelteilnehmer ein Dinner im Weißen Haus. Die meisten Arbeitssitzungen finden am Donnerstag statt. Nur wenig Zeit für diverse Arbeitssitzungen, einige bilaterale Treffen der Staats- und Regierungschefs, viele Krisen, auf die die Nato weitere Antworten finden muss.

Erst dann geht es richtig zur Sache.

Bereits im Vorfeld kracht es in der Nato gewaltig, denn die Spontanbesuche des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Russland und China schlugen im Bündnis ein wie eine Bombe. Es wird in Washington ein zähes Ringen um weitere Schritte zur Unterstützung der Ukraine und um eine deutliche Botschaft gegen Kremlchef Wladimir Putin und seinen Krieg gehen. Hinzu kommt: Die Sorge, dass das Nato-Treffen vom US-Wahlkampf überschattet wird.

Wie fit ist Biden?

Unter intensiver nationaler und internationaler Beobachtung steht in den kommenden Tagen auch US-Präsident Biden. Ist der 81-Jährige gesundheitlich noch in der Lage, bei der US-Wahl im November für eine weitere Amtszeit zu kandidieren? Oder ebnet er mit dem Festhalten an seiner Kandidatur Donald Trump den Weg zurück ins Weiße Haus? Diese Fragen stellen sich nach dem Debakel für Biden bei der TV-Debatte viele Amerikaner, aber auch viele Nato-Mitglieder blicken besorgt darauf, was aktuell in den Vereinigten Staaten passiert.

Öffentlich geben sich viele europäische Regierungen zuversichtlich, dass Biden die Wahl gewinnen kann. Aber klar ist: Trump liegt in den Umfragen aktuell vorn und die Diskussionen der Demokraten über einen alternativen Präsidentschaftskandidaten stärken den aktuellen US-Präsidenten im Wahlkampf sicherlich nicht.

Hinzu kommt Trump, der den Nato-Gipfel mit eigenen Forderungen oder neuen Drohungen gegen die Bündnispartner stören könnte. Schließlich hatte er bereits während seiner Amtszeit als US-Präsident mit dem Austritt der USA aus der Allianz gedroht. Und die Versuchung für den Republikaner wird sicherlich groß sein, seinem Kontrahenten Joe Biden keine politischen Erfolge auf der internationalen Bühne zu gönnen.

Debatten über Bidens Alter oder den US-Wahlkampf möchte im Nato-Bündnis aktuell eigentlich niemand hören. Schließlich gebe es zahlreiche Krisen, heißt es dazu auch aus deutschen Regierungskreisen. Trotzdem werden die Nato-Mitglieder aufgrund der aktuellen Entwicklungen in den USA versuchen, den europäischen Pfeiler innerhalb des Bündnisses zu stärken.