Während der US-Präsident beim Nato-Gipfel ein starkes Bündnis präsentieren will, wird er von hochrangigen Demokraten angezählt. Die politische Lage von Joe Biden könnte den gesamten Westen in eine Krise stürzen.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Noch bevor der US-Präsident im Weißen Haus am Morgen das tägliche Briefing seines Beraterstabs bekam, hatte ihn eine seiner bislang größten Verbündeten frontal attackiert. Nancy Pelosi, die einstige Sprecherin des Repräsentantenhauses, selbst schon 84 Jahre alt, trat ausgerechnet bei "Morning Joe" auf. Jene bekannte Show des Fernsehsenders MSNBC, die in der Frühe immerhin rund eine Million Amerikaner sehen.

"Es liegt am Präsidenten, zu entscheiden, ob er kandidiert. Wir alle ermutigen ihn, diese Entscheidung zu treffen, denn die Zeit läuft ihm davon", sagte die bei den Demokraten nach wie vor einflussreiche Pelosi. Was nach abwägenden und Freiraum gebenden Worten klang, war im Grunde eine Unverschämtheit gegen den eigenen Kandidaten. Denn Joe Biden hat sich längst entschieden. Fast jeden Tag betont der Präsident in Interviews, Spendenaufrufen und öffentlichen Stellungnahmen: "Ich trete an."

Wichtige Befürworter springen ab

Joe Biden wird infrage gestellt, inzwischen sogar von seinen bislang engsten Unterstützern. Auch der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, soll laut Medienberichten Spendern signalisiert haben, dass er einer Präsidentschaftskandidatur ohne Präsident Biden gegenüber aufgeschlossen ist. Hinzu kommen Berichte, wonach das Spendenaufkommen vollständig eingebrochen sein soll, weil insbesondere große Geldgeber sich nun weigern, Bidens Wahlkampf weiterhin zu unterstützen.

Und dann veröffentlichte die "New York Times" auch einen Gastbeitrag des Hollywood-Schauspielers George Clooney, der seit Jahren ein wichtiger Spendensammler für die Demokraten ist. Überschrieben war der Artikel mit den Worten: "Ich liebe Joe Biden. Aber wir brauchen einen neuen Kandidaten." In aller Deutlichkeit beschrieb Clooney in dem Stück, dass er den gleichen Joe Biden bei einer Spendengala erlebt habe, den die amerikanische Bevölkerung beim TV-Duell gegen Donald Trump erlebte. "Wir werden mit diesem Präsidenten nicht gewinnen", schreibt Clooney.

Verzweiflung und Hilflosigkeit bei Demokraten und den Alliierten

Was sich in Washington mitten in der Woche des Nato-Jubiläumsgipfels abspielt, ist ein doppeltes Drama, das nicht nur die Demokraten, sondern Amerika und den ganzen Westen in eine Krise zu stürzen droht. Und niemand, so scheint es, kann diesen Prozess noch stoppen. Außer Joe Biden selbst.

Im Kongress auf dem Kapitolshügel verzweifeln die Demokraten, weil sie bislang einfach keinen Weg finden, den Präsidenten davon zu überzeugen, mit einem Rest von Würde abzutreten. Und im rund drei Kilometer entfernten Convention Center sind die Staats- und Regierungschefs des westlichen Verteidigungsbündnisses beunruhigt. Weil sie hilflos sind, angesichts der Dynamik in diesem Land, dem wichtigsten und mächtigsten Bündnispartner.

Das Schlimmste: Sie können offen nicht einmal darüber reden, ohne Joe Biden noch mehr anzuzählen und seinen Gegner Donald Trump zu stärken. Jenen Republikaner, der nach eigenen Aussagen vor seiner ersten Präsidentschaft nicht einmal wusste, was es mit der Nato auf sich hat. Einen Trump, der bei aktuellen Wahlkampfveranstaltungen offen damit droht, Russland sogar zu ermutigen, in Europa zu tun, was es wolle, wenn die Bündnispartner nicht so spuren, wie er will. Der nächste US-Präsident könnte Artikel 5 der Nato-Charta, jene Beistandsklausel, die die Kernstärke des Bündnisses ausmacht, einfach beerdigen.

Nur einer versucht, deutlich zu werden