Aktualisiert am 22.07.2024 - 09:00 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der frühere US-Präsident Bill Clinton und dessen Ehefrau, die einstige US-Außenministerin Hillary Clinton, stellen sich nach dem Rückzug von Biden hinter dessen Vize Kamala Harris als Ersatzkandidatin. "Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit dem Präsidenten die Vizepräsidentin Harris zu unterstützen, und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihr zu helfen", schrieben die Clintons in einer Stellungnahme. Jetzt sei es an der Zeit, Harris zu unterstützen und für ihre Wahl zu kämpfen. "Amerikas Zukunft hängt davon ab."