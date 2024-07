Joe Biden ist raus, Kamala Harris nimmt es – wahrscheinlich – mit Donald Trump auf. Was bedeutet das für den Kampf ums Weiße Haus? Politologe Stephan Bierling analysiert die Lage.

Joe Biden gibt seine Kandidatur fürs Weiße Haus auf, Kamala Harris will Donald Trump den Weg zurück an die Macht verstellen. Derart aufregend war ein US-Wahlkampf selten. Welche Chancen hat Harris? Welche Strategie wird Trump wählen, nachdem sein Lieblingsgegner Biden aufgegeben hat? Und welche Fähigkeit macht den Populisten so erfolgreich? Diese Fragen beantwortet Stephan Bierling, Politologe und US-Experte, im Gespräch. Sein Buch "Die Unvereinigten Staaten. Das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie" erscheint am 19. September 2024.

t-online: Professor Bierling, wie außergewöhnlich ist der Rückzug Joe Bidens von der Kandidatur fürs Weiße Haus?

Stephan Bierling: So etwas haben wir noch nie erlebt, so spät hat sich bislang niemand von der Kandidatur für das Präsidentenamt zurückgezogen. Das ist ein absolutes Novum in fast 240 Jahren amerikanischer Präsidentengeschichte. Amerika kann einen eben immer wieder überraschen. Die USA hatten in modernen Zeiten nur zwei Präsidenten, die eigentlich antreten wollten, aber dann doch zurückgezogen haben: Harry S. Truman und Lyndon B. Johnson hatten 1952 beziehungsweise 1968 in ersten Vorwahlen nicht so gut abgeschnitten wie erhofft und dann aufgegeben.

Nun läuft es bei den Demokraten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Vizepräsidentin Kamala Harris hinaus. Wird die Übertragung der Kandidatur an sie reibungslos verlaufen?

Es gibt kein Drehbuch für diesen Fall, weil er im normalen Prozess amerikanischer Wahlen so nicht vorgesehen ist. Aber ich denke, sie werden es schon hinbekommen. Wir müssen uns auch immer wieder vergegenwärtigen, dass dieser Auswahlprozess über Vorwahlen etwas relativ Neues ist. Bei den Demokraten hat es 1972 damit begonnen. Oft kam stattdessen eine sogenannte "vermittelte Kandidatenkür", eine "brokered convention", zum Einsatz. Die Parteigranden suchten in den einzelnen Staaten Kandidaten aus, man einigte sich dann irgendwann auf jemanden.

Das klingt ein wenig undemokratisch?

Wir haben uns an den Gedanken gewöhnt, dass die Basisdemokratie der Kern einer Demokratie ist. Aber damals hat es recht gut mit den "brokered conventions" funktioniert. Warum? Weil sich die Parteioberen in der Regel einen Kandidaten heraussuchten, von dem sie glaubten, dass er in den gesamten USA vermittelbar war. Die Anhänger einer Partei hingegen neigen durchaus dazu, eher Außenseiter und eher radikalere Kandidaten durchzusetzen. Das zeigte sich zum ersten Mal bei Jimmy Carter in den Siebzigerjahren, aber auch Barack Obama ist ein Beispiel dafür.

Zur Person Stephan Bierling, geboren 1962, lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Er war Gastprofessor in den USA, Israel, Australien und Südafrika. 2013 wurde Bierling von der Zeitschrift "Unicum" zum "Professor des Jahres" gewählt. Regelmäßig analysiert Bierling für große Medienhäuser politische Entwicklungen in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Nach seinem Spiegel-Bestseller "America First. Donald Trump im Weißen Haus. Eine Bilanz" (2020) erscheint am 19. September mit "Die Unvereinigten Staaten. Das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie" Bierlings neues Buch.

Und Donald Trump?

Ja, auch Donald Trump gehört auf diese Liste. Die Parteioberen der Republikaner wollten ihn bei der ersten Kandidatur eigentlich nicht. Die Öffnung des Auswahlprozesses hat also keineswegs zwangsläufig dazu geführt, dass die Parteien mit Kandidaten ins Rennen gehen, die dann auch landesweit mehrheitsfähig sind.

Zumindest in die Nähe dieses Ziels muss Kamala Harris aber kommen, um Donald Trump zu schlagen. Hat sie das Zeug dazu?

Hätte sich Biden früher im Jahr zurückgezogen, wäre das Feld der Bewerber weit offen gewesen. Dann hätten sich unterschiedliche Kandidaten erproben und zeigen können, wie sie auf nationaler Eben wirkten. Nun hat Harris einen gewaltigen Vorteil: Sie ist die einzige Kandidatin, die national erprobt ist, über einen gewissen Bekanntheitsgrad und über internationale Erfahrung aufgrund ihres Amtes als Vizepräsidentin verfügt. Sie bringt also gute Voraussetzungen mit, um Ihre Frage zu beantworten. Alles Weitere wird die Zukunft zeigen.

An Kamala Harris scheiden sich bislang die Geister. In ihrer Amtszeit als Vizepräsidentin wurde ihr der Vorwurf der Unsichtbarkeit gemacht. Zu Unrecht?

Als Vizepräsident der Vereinigten Staaten hat man es immer schwer. Die Zahl der Präsidenten, die ihre Vizepräsidenten wirklich mitspielen ließen, lässt sich nahezu an einer Hand abzählen. Der schon erwähnte Harry S. Truman war einst Vizepräsident unter Franklin D. Roosevelt, der ihn während des Zweiten Weltkrieges nicht einmal über die Pläne zum Bau der Atombombe unterrichtet hat. Harris hatte es sehr schwer, ein Thema zu finden, damit irgendwie zu reüssieren und dadurch ein Profil zu gewinnen.