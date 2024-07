Kamala Harris bringt als neue Kandidatin der Demokraten frischen Wind in den US-Wahlkampf. Als schwarze Frau spricht sie neue Wählergruppen an. Doch in einem Detail sei die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit über sie nicht korrekt. "So ist sie nicht. Die Deutschen schätzen sie völlig falsch ein", sagt Andrea Römmele, Professorin an der Hertie School. Römmele hat schon selbst für Forschungsaufenthalte in den USA gelebt und beobachtet seit Jahrzehnten die Wahlkämpfe dort.