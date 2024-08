Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will eine Präsidentin für alle Menschen in den USA sein und die Spaltung im Land überwinden. "Ich verspreche, dass ich eine Präsidentin für alle Amerikaner sein werde", sagte Harris zum Abschluss des Demokraten-Parteitags in Chicago. Dort nahm die 59-Jährige feierlich ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei an.