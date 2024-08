Donald Trump spricht aus, wofür der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius schon lange wirbt: Deutschland soll noch mehr Geld für die Nato aufbringen. Doch es gibt dabei einen entscheidenden Unterschied.

Bastian Brauns berichtet aus Washington.

Schon vor anderthalb Jahren sagte Boris Pistorius im Februar in Brüssel beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister: "Sich alleine dem Zwei-Prozent-Ziel annähern zu wollen, wird nicht reichen." Die Militärausgaben der Mitgliedsländer, so Pistorius, müssten vielmehr weiter steigen. Und auch in diesem Jahr wiederholte er bei seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz: "Ich bin realistisch genug, um zu erkennen, dass dies in den kommenden Jahren möglicherweise nicht ausreichen wird."

Die einst beschlossenen zwei Prozent, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) der jeweiligen Länder, seien nur eine Untergrenze gewesen, so Pistorius. Alle seien sich bewusst, dass dies nur der Ausgangspunkt sein könne, "weil wir mehr brauchen". Zwei Prozent könnten nur der Anfang sein. Vielleicht würden künftig "drei oder dreieinhalb Prozent" erreicht. Es komme darauf an, was in der Welt passiere, und auch auf die eigene Volkswirtschaft.

Pistorius wusste schon damals, dass er mit der Weltlage nicht nur den russischen Angriffskrieg meinte. Es ging ihm auch darum, sich auf das vorzubereiten, was bei den Verbündeten in den USA passieren könnte. Denn was sonst in der Welt passiert, war in dieser Woche unter anderem eine Rede von Donald Trump, in der dieser auf ebenjenes Nato-Thema einging.

Trump stellt den Schutz der Nato infrage

In Detroit stand der frühere US-Präsident und erneute Spitzenkandidat der Republikaner bei einer Konferenz des Lobbyverbandes der amerikanischen Nationalgarde auf der Bühne. Trump sagte: "Ich werde darauf bestehen, dass jeder Nato-Staat mindestens drei Prozent ausgeben muss." Was wie ein Echo von Pistorius klingt, hatte sich schon seit vielen Monaten angekündigt. Trump lässt schon lange keinen Zweifel mehr daran, dass er bei einer erneuten Präsidentschaft von den Europäern noch mehr als bisher verlangen wird.

Die Nato-Staaten hätten über lange Zeit weit weniger als zwei Prozent ihres BIP für ihr Militär ausgegeben, so Trump in Detroit. Damit würden die Europäer die US-Streitkräfte bis heute überfordern. "Wir waren diejenigen, welche die Differenz ausgeglichen und dafür bezahlt haben, um Bedrohungen abzuwehren", sagt er. Auch die zwei Prozent – ein BIP-Anteil, den Deutschland inzwischen erreicht – bezeichnete Trump in Detroit als "Diebstahl des Jahrhunderts", weil die USA noch immer draufzahlen würden.

Auf den ersten Blick scheint es so, als würden ausgerechnet Donald Trump und der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius denselben Wunsch teilen, nämlich: die Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten deutlich, auf mindestens drei Prozent anzuheben. Doch es gibt dabei einen entscheidenden Unterschied.

Trumps Drohungen gefährden das Bündnis

Während Pistorius daran gelegen ist, dieses Thema gemeinsam zu erörtern, setzte Donald Trump wiederholt auf Drohungen. Wie oft in den vergangenen Monaten wiederholte er bei seiner Rede in Detroit: Nato-Staaten, die nicht bezahlen würden, würde er im Zweifel nicht verteidigen. Er stellt dieses Vorgehen als legitim dar: "Wenn ich gesagt hätte, ich würde sie verteidigen, würden sie nicht zahlen", sagte Trump. Dass vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und Putins Drohungen gegen den Westen zu einem Umdenken und nicht zuletzt zur deutschen "Zeitenwende" geführt haben, lässt er unter den Tisch fallen. Es ist Wahlkampf. Also ist es sein Verdient.