Eines der größten Probleme für Kamala Harris aber bleibt die Inflation. Obwohl die Biden-Harris-Regierung die Herausforderungen der Pandemie einerseits gut gemeistert hat – das Wirtschaftswachstum und die niedrige Arbeitslosenquote befinden sich beide auf einem Rekordniveau –, leiden viele Amerikaner noch immer unter den deutlich gestiegenen Preisen.

Ein täglicher Blick auf die Preistafeln an den Tankstellen im Land verdeutlicht: Unter Donald Trump waren die Benzinpreise in keinem seiner Regierungsjahre so hoch wie jetzt. Und das, obwohl die Preise schon deutlich gefallen sind. 3,50 Dollar zahlen die Amerikaner derzeit immer noch pro Gallone, das entspricht umgerechnet einem Preis von 0,73 Euro pro Liter. Unter Donald Trump lagen die monatlichen durchschnittlichen Preise zwischen Januar 2017 und Januar 2021 aber immer unter der 3-Dollar-Marke, stellenweise sogar unter der 2-Dollar-Marke. Für amerikanische Verhältnisse sind die Preise immer noch viel zu hoch und sie schlagen sich in allen Bereichen nieder.

Kamala Harris versuchte es in den vergangenen Wochen damit: Sie werde als Präsidentin gegen Wucherpreise vorgehen, also direkt in den Markt eingreifen. Eine Idee, die es Donald Trump und den Republikanern leicht macht, sie als Anti-Kapitalistin und Kommunistin zu überzeichnen.

Auch wenn der überparteilich erzielte Kompromiss zu einer restriktiveren Grenzpolitik am Ende doch an Donald Trump und den Republikanern scheiterte, bleibt in der amerikanischen Öffentlichkeit vor allem hängen: Das millionenfache Problem der illegalen Migration blieb unter der Biden-Harris-Regierung ungelöst. Zwar war Kamala Harris als Vizepräsidentin nie direkt für die Grenzsicherung zuständig. Aber als Bidens Beauftragte zur Bewältigung von Migrationsfragen war sie direkt in die Bemühungen der Regierung involviert, die Situation an der südlichen Grenze in den Griff zu bekommen. Trump und die Republikaner bezeichnen Harris darum als "Grenz-Zarin", die ihren Job nicht richtig gemacht habe.

Trump bleibt Favorit

Bislang verweist die Demokratin im Wahlkampf immer wieder darauf, dass sie einst als Staatsanwältin in Kalifornien gegen kriminelle Banden aus dem Süden vorgegangen sei. Ob das ausreichen wird, um kritische Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, ist zweifelhaft. In ihrem am Montag veröffentlichten politischen Programm bleibt es trotzdem nur bei dürren Worten: Als Präsidentin werde sie das parteiübergreifende Gesetz zur Grenzsicherung wieder einbringen und dann auch unterzeichnen, heißt es dort. Mit welchen Mehrheiten dies dann gelingen soll, steht dort nicht.