Trumps Verhältnis zur Ukraine ist seit jeher gespalten. Der Ex-Präsident lobt Putin und beschimpft Selenskyj. Nun traf er den ukrainischen Präsidenten und gab sich milde. Was steckt hinter den Doppelbotschaften?

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Am 26. Februar 2022 betrat Donald Trump in Orlando im Bundesstaat Florida die Bühne bei der Conservative Political Action Conference (CPAC). Das war nur zwei Tage, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin seine großangelegte Invasion der Ukraine gestartet hatte. Und da stand der ehemalige US-Präsident und nannte den russischen Präsidenten einen "schlauen" Mann. Dass sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Mann im Kreml entgegenstelle, bezeichnete Trump als "mutig".

In diesem Moment setzte Trump den Ton für seinen Umgang mit dem Ukraine-Krieg: Einerseits zeigte er ein gewisses Mitgefühl für das Leid der Ukraine und deren Anführer Selenskyj. Andererseits aber hielt er sich damit zurück, Russlands Handlungen zu verurteilen oder sich von seinem Bild als jemand mit einer "sehr guten Beziehung" zu Putin zu distanzieren. Während der völkerrechtswidrige Angriffskrieg mit inzwischen Hunderttausenden Toten und Verletzten bald drei Jahre andauert, behielt Trump seine doppelten Botschaften stets bei.

Trumps Lob für Putin: Eine fortwährende Bewunderung

Trumps bekundete Anerkennung für Putin war schon bei dessen Einmarsch im Februar 2022 nichts Neues. Schon während seiner Präsidentschaft beschrieb Trump den russischen Präsidenten oft als "Genie" und "clever". Bei seiner CPAC-Rede von Orlando kritisierte er dann aber die westlichen Staats- und Regierungschefs dafür, dass sie den Krieg nicht verhindert hätten.

Für Trump liegt das Problem bis heute nicht bei Putins Aggression, sondern in der vermeintlichen Schwäche und Unfähigkeit der Biden-Regierung, die den Konflikt zugelassen habe. Auch als er an diesem Freitag in seinem Trump Tower in New York zum ersten Mal nach fünf Jahren wieder persönlich auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj traf, wiederholte der Präsidentschaftskandidat diese Sichtweise.

In Wahrheit stecken dahinter wohl weniger umfangreiche Kenntnisse der komplexen Problemlage zwischen der Ukraine und Russland. Vielmehr ermöglicht diese Darstellung Trump, das öffentliche Bild von ihm als starken und pragmatischen Anführer zu wahren.

Trumps angebliche Doppel-Freundschaft

Als Trump neben Selenskyj in New York vor die Kameras trat, betonte er einerseits, was für ein "großartiges Verhältnis" er mit ihm habe. Er lobte den ukrainischen Präsidenten als "beinhart", weil dieser sich geweigert habe, politisches Spielchen zu spielen, als die Demokraten ihn 2019 des Amtes entheben wollten. Damals wurde Trump vorgeworfen, Militärhilfen für die Ukraine zurückgehalten zu haben, um politische Gefälligkeiten zu erlangen.

Selenskyj, der sich darum in einer schwierigen Lage befand, erklärte öffentlich, dass Trump nichts falsch gemacht habe – eine Aussage, die Trump offensichtlich nie vergessen hat. Neben Selenskyj fuhr Trump fort: "Und ich habe, wie Sie wissen, auch ein sehr gutes Verhältnis zu Präsident Putin."

Auch hinter dieser Doppelbotschaft steckt eine Strategie. Der Ex-Präsident stellt sich als derjenige dar, der durch seine starken Beziehungen sowohl zu Selenskyj als auch zu Putin den Krieg hätte verhindern können. Auf diese Weise gelingt es Trump, sich von jeglicher Verantwortung für den Krieg zu entziehen, während er impliziert, dass der Konflikt einzig das Ergebnis schlechter Diplomatie seiner Nachfolger sei. Ergo, sei er auch viel besser in der Lage, den Krieg zu beenden.

Mitgefühl für die Ukraine – aber zu welchem Preis?