Demokraten setzen bei einer neuen Social-Media-Kampagne auf den Einfluss von Taylor Swift. Elon Musk wettert gegen das ZDF. Alle Informationen im News-Blog.

Musk vergibt eine Million Dollar für eine Petitionsunterschrift – jeden Tag

5.40 Uhr: Elon Musk vergibt jeden Tag eine Million Dollar an jemanden, der seine Online-Petition zur Unterstützung der US-Verfassung unterzeichnet. Das gelte bis zur Wahl im November, versprach der Milliardär am Samstag (Ortszeit) auf einer Wahlkampfveranstaltung für den Republikaner Donald Trump in Pennsylvania. Er verschwendete auch keine Zeit und überreichte einen Scheck über eine Million Dollar an einen Teilnehmer. Der Gewinner war ein Mann namens John Dreher, so das Veranstaltungspersonal. "Übrigens, John hatte keine Ahnung. Also, bitte sehr", sagte Musk, der von Forbes als reichster Mensch der Welt eingestuft wird, als er Dreher den Scheck übergab.

Betrugsvorwürfe gegen Trump-Helfer

4.30 Uhr: Ein Viertel der Hausbesuche von Trump-Wahlhelfern in Arizona und Nevada könnte gefälscht sein. Wie Daten zeigen, die dem "Guardian" vorliegen, haben die von dem von Elon Musk unterstützten America Pac bezahlten Wahlhelfer womöglich nur vorgetäuscht, an den Türen potenzieller Wähler geklopft zu haben. Von 35.692 angeblichen Hausbesuchen in Arizona wurden 8.511 von der Tracking-App als verdächtig markiert. Die Enthüllung könnte Trump kurz vor der Wahl empfindlich treffen - zumal das Rennen zwischen ihm und Kamala Harris derzeit sehr eng ist. Lesen Sie hier mehr zu den Enthüllungen.

Trump: Netanjahu fragt mich um Rat, nicht Biden

1.40 Uhr: Der frühere US-Präsident Donald Trump ist eigenen Angaben zufolge von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angerufen und zu Rate gezogen worden. Netanjahu würde in der aktuellen Lage nicht auf Präsident Joe Bidens Rat hören und habe ihn am Samstag angerufen, sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Latrobe im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania. Biden sage Netanjahu immer nur "Tu dies nicht. Tu das nicht, tu das nicht", kritisierte Trump.

Trump wirft Biden immer wieder vor, Netanjahu und dessen Regierung in Kriegszeiten zu bremsen und nicht ausreichend zu unterstützen. Während seines USA-Besuchs im Juli traf Netanjahu neben Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris auch Trump in dessen Anwesen in Florida.

Senator: Trump ist sehr populär in Pennsylvania

0.55 Uhr: Der demokratische Senator für den US-Bundesstaat Pennsylvania, John Fetterman, sieht ein "verdammt enges" Rennen um den Wahlsieg. Er habe viele Energie für Donald Trump feststellen können. Aber auch für Kamala Harris würden sich Menschen begeistern. Dennoch: "Seine Kampagne ist in Pennsylvania erfolgreich, und er ist unbestreitbar beliebt, und es wird sehr knapp werden", sagte er dem US-Magazin "Politico". Elon Musk als Helfer zu schicken würde bei der Bevölkerung ankommen, so der Politiker.

Er wolle aber Kamala Harris keinen Rat erteilen, sondern weiter selbst im Stimmen kämpfen. Pennsylvania gilt als einer der Swing-States, die Harris gewinnen muss. Nach Berechnungen der Umfrage-Webseite FiveThirtyEight liegt Harris ganz knapp mit 47,9 Prozent vor Trump mit 47,7 Prozent.

Samstag, 19. Oktober

Elon Musk schießt auf X gegen das ZDF