"Was soll das überhaupt bedeuten?" verspottete die demokratische Kandidatin ihren Konkurrenten nun bei ihrem Wahlkampfauftritt am Donnerstag im Bundesstaat Wisconsin. Sie betonte, dass Frauen unter den Folgen von Abtreibungsverboten litten, darunter tödliche Infektionen und eingeschränkte Fruchtbarkeitsbehandlungen. Trump sei dafür verantwortlich. "Es wird immer unglaublicher", sagte Harris und fügte hinzu: "Es wird zunehmend klar, dass Donald Trump keine Ahnung hat, wenn es um die Gesundheit von Frauen in Amerika geht."