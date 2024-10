Demokratische Politiker fordern Ermittlungen gegen Jared Kushner. Donald Trump überrascht seinen Vize mit einem Anruf während eines Interviews. Alle Informationen im News-Blog.

Bezos macht "Washington Post" Ansage: Keine Wahlempfehlung

23.50 Uhr: Die Entscheidung der "Washington Post", sich für keinen der US-Präsidentschaftskandidaten auszusprechen, kam auf Anweisung des Besitzers der Zeitung, dem Milliardär Jeff Bezos. Das berichtet die Post selbst auf ihrer Webseite. Die Entscheidung hatte für Kritik bei Mitarbeitern gesorgt. Seit 30 Jahren hatte die amerikanische Traditionszeitung sich für einen Kandidaten ausgesprochen. Einer der bekanntesten Kolumnisten der Zeitung, Robert Kagan, kündigt daraufhin seinen Rücktritt an.

In der Kommentar-Redaktion der Zeitung sei bereits eine Wahlempfehlung für die Demokratin Kamala Harris geschrieben worden, hieß es unter Berufung auf anonyme Quellen. Der frühere Chefredakteur Martin Baron, der die Zeitung durch die Trump-Amtszeit führte und 2021 in den Ruhestand trat, kritisierte die Entscheidung als "Feigheit". Trump werde sie als Ermutigung auffassen, Bezos und andere Medienbesitzer weiter einzuschüchtern. (Lesen Sie auch den Beitrag vom 18.33 Uhr dazu)

Dutzende US-Nobelpreisträger sprechen sich für Kamala Harris aus

21.23 Uhr: Mehr als 80 US-Nobelpreisträger haben sich in einem offenen Brief für die Demokratin Kamala Harris als Präsidentin ausgesprochen. "Das ist die folgenschwerste Präsidentschaftswahl seit langem, vielleicht jemals, für die Zukunft der Wissenschaft und der Vereinigten Staaten", heißt es in dem Brief, den unter anderem die "New York Times" veröffentlichte. "Wir Unterzeichner unterstützen Harris mit Nachdruck."

Harris verstehe, dass das Wachstum der Lebenserwartung und des Lebensstandards der vergangenen Jahrzehnte in den USA zu großen Teilen auf Fortschritte bei Wissenschaft und Technologie zurückgehe, heißt es weiter. Zudem verstehe sie die zentrale Rolle, die Einwanderer bei diesen Fortschritten gespielt hätten. Unter Trump wären diese Fortschritte in Gefahr.

Zu den Unterzeichnern gehören Männer und Frauen, die in den vergangenen Jahrzehnten mit Nobelpreisen unter anderem in den Sparten Physik, Chemie, Medizin oder Wirtschaft geehrt wurden. Die derzeitige Vizepräsidentin Harris tritt am 5. November gegen den Republikaner Donald Trump an, der bereits zwischen 2017 und 2021 US-Präsident war.

"Washington Post" verzichtet auf Wahl-Empfehlung

18.33 Uhr: Anders als bei den vier vergangenen Präsidentschaftswahlen verzichtet die "Washington Post" für die Wahl am 5. November darauf, eine Empfehlung auszusprechen. Damit kehre die Zeitung "zu ihren Wurzeln zurück, Präsidentschaftskandidaten nicht zu unterstützen", erklärt "Post"-Chef William Lewis. Es sei klar, dass dies "als stillschweigende Befürwortung eines Kandidaten" oder "als Verurteilung eines anderen" interpretiert werden könne.

"Das ist unvermeidlich", schreibt Lewis. "Wir sehen das nicht so." Vielmehr stehe die Entscheidung im Einklang mit den Werten, für welche die "Washington Post" immer gestanden habe, unter anderem des Respekts vor der "menschlichen Freiheit in all ihren Aspekten".

Bei den Präsidentschaftswahlen 2008, 2012, 2016 und 2020 hatte die "Washington Post", die dem Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört, jeweils die Kandidaten der Demokratischen Partei unterstützt. Für die Demokraten tritt bei der Wahl am 5. November Vizepräsidentin Kamala Harris an, für die Republikaner der Rechtspopulist und Ex-Präsident Donald Trump.

Trump ruft während Vance-Interview an

18.26 Uhr: Donald Trump hat eine Wahlkampfveranstaltung seines Kandidaten auf die Vizepräsidentschaft unterbrochen. Während eines Events, bei dem J.D. Vance von Wählern und Moderator Chris Cuomo befragt wurde, erklärte Cuomo plötzlich, dass Trump in der Leitung sei und eine Frage an Vance habe.

Trumps Frage: "Wie brillant ist Donald Trump?" Vance war kurz sprachlos, lachte nervös und antwortete dann: "Sir, natürlich sind Sie äußerst brillant."

Neue Umfrage: Harris und Trump gleichauf