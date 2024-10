Elon Musk betreibt massiv Wahlkampf zugunsten von Donald Trump. Ist der Milliardär jetzt zu weit gegangen? Alle Informationen im News-Blog.

Musk verteilt Geld an Wähler – und muss jetzt vor Gericht erscheinen

10.16 Uhr: Der Milliardär Elon Musk muss sich vor einem Gericht in Philadelphia wegen der täglichen Vergabe von einer Million Dollar an registrierte Wähler verantworten. Ein Richter in Philadelphia ordnet eine Anhörung an, bei der alle Beteiligten, einschließlich Musk, erscheinen müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft Musks America PAC vor, eine "illegale Lotterie" zu betreiben und die Einwohner von Pennsylvania zur Preisgabe persönlicher Daten zu verleiten.

Der Tesla-Chef hatte versprochen, täglich eine Million Dollar unter registrierten Wählern zu verlosen, die seine Petition für Meinungsfreiheit und Waffenrechte unterzeichnen. Die Klage zielt darauf ab, diese Auszahlungen vor den US-Wahlen am 5. November zu stoppen.

Trump steigt plötzlich in einem Müllwagen auf

1.20 Uhr: Donald Trump hat mit einer ungewöhnlichen Wahlkampfaktion im Bundesstaat Wisconsin für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Republikaner tauchte in einem mit "MAGA"-Symbolen versehenen Müllwagen auf und nahm Fragen von Reportern entgegen. Die Szene, die von der CNN-Journalistin Kate Sullivan auf X geteilt wurde, sorgte in den sozialen Medien für viel Aufmerksamkeit. Mehr über die Hintergründe lesen Sie hier.

Im Video: Debakel für Kamala Harris – Donald Trump als Müllmann

Kommentar: Wer einen letzten Beweis brauchte, hat ihn bekommen

10.12: Joe Bidens jüngster Fehltritt versetzt die Demokratische Partei in Panik. Zu Recht, denn Wählerbeschimpfung ging schon einmal schief. Lesen Sie hier unseren Kommentar zum "Mülldesaster" um Joe Biden

Dritter Todesfall – Abtreibungsdebatte könnte Wahl entscheiden

1 Uhr: Der Tod von Josseli Barnica, einer Texanerin, die nach verzögerter Fehlgeburtenbehandlung verstarb, bringt das Thema Abtreibungsrechte erneut ins Zentrum der US-Wahl. Laut einem neuen Bericht der US-Rechercheplattform "ProPublica" ist Barnica bereits die dritte Frau, die in den vergangenen Jahren nach verweigerter oder verspäteter medizinischer Versorgung im Zusammenhang mit Abtreibungsverboten ums Leben kam. Die 28-Jährige starb im September 2021 an einer Sepsis, nachdem Ärzte in Texas aufgrund des neu eingeführten Verbots ab der sechsten Schwangerschaftswoche ihre Behandlung um 40 Stunden verzögerten.

Demokratische Kandidaten wie Colin Allred greifen diesen Fall nun im Wahlkampf auf und kritisieren die "grausamen Gesetze" des republikanischen Amtsinhabers Ted Cruz: "Josseli Barnica sollte heute leben, aber wegen Ted Cruz' Abtreibungsverbot wird Frauen die lebensrettende Versorgung verweigert", schrieb Allred am Mittwoch auf X.

Die Abtreibungsdebatte hat in den USA seit dem Fall von Roe v. Wade an Brisanz gewonnen. Während Vizepräsidentin Kamala Harris sich im Wahlkampf klar für den Schutz der Abtreibungsrechte positioniert, versucht ihr republikanischer Herausforderer Donald Trump, das Thema zu vermeiden oder ihre Position abzuschwächen. Trump hat in der Vergangenheit immer wieder erklärt, das Thema Abtreibung sei eine Entscheidung der einzelnen Bundesstaaten. Hier lesen Sie mehr.