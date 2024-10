Kamala Harris schaltet bei ihrer großen Wahlkampfveranstaltung auf Angriff. Donald Trumps Wahlkampfveranstaltung in New York hat Folgen. Alle Informationen im News-Blog.

Harris: Trump schickte "bewaffneten Mob"

1.30 Uhr: Kamala Harris hat ihrem Rivalen Donald Trump vorgeworfen, nach "unkontrollierter Macht" zu streben. Trump sei kein Präsidentschaftskandidat, "der darüber nachdenkt, wie er Euer Leben verbessern kann", sagte Harris am Dienstagabend vor Tausenden Anhängern auf einer Wahlkampfkundgebung in Washington.

Trump sei vielmehr jemand, "der instabil ist, besessen von Rache, verzehrt von Groll und auf unkontrollierte Macht aus". "Aber Amerika - ich bin heute Abend hier, um zu sagen: Das ist nicht das, was wir sind."

Harris sprach im Park The Ellipse südlich des Weißen Hauses, wo Trump am 6. Januar 2021 seine fanatischen Anhänger mit erfundenen Wahlbetrugsvorwürfen aufstachelte. So nutzte sie ihre Rede auch, um an den Kapitol-Sturm zu erinnern. Der damals noch amtierende Präsident Trump habe einen "bewaffneten Mob zum Kapitol geschickt, um den Willen des Volkes umzustoßen", sagte Harris. "Das ist der Mann, der nun weitere vier Jahre im Oval Office fordert," so die Demokratin.

Sie rief dazu auf, die Spaltung zu überwinden und stattdessen "gemeinsam voranzugehen". Im Vergleich zu Trump, der "mit einer Feindesliste" ins Amt zurückkehren wolle, versprach Harris, mit einer "To-Do-Liste" zu starten. Ihre Regierung wolle sich um Kompromisse bemühen und sich für alle Amerikaner einsetzen.

Dienstag, 29. Oktober

Harris wirbt auf Vegas Sphere

19.56 Uhr: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat eine Woche vor den Wahlen eine Werbeanzeige auf der Vegas Sphere geschaltet. Die Sphere ist eine kugelförmige Mehrzweckhalle mit einer Außenfläche von 81.300 Quadratmetern. Die Anzeige besteht zunächst aus dem Aufruf "Vote Harris Walz 2024", also "Stimm' für Harris Walz 2024", gefolgt vom Datum der Wahl: 5. November. Anschließend blinkt der Slogan "Wähle die Freiheit" in weißen Buchstaben über den blauen Umrissen der USA. Neben weiteren Slogans wird dann noch ein Bild von Harris gezeigt.

Trumps früherer Chefstratege Bannon aus Gefängnis entlassen

16.14 Uhr: Der frühere Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, ist nach Verbüßung einer viermonatigen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen worden. "Ich bin nicht gebrochen, ich bin gestärkt", sagt der 70-Jährige am Dienstag der "New York Times" beim Verlassen der Haftanstalt im US-Bundesstaat Connecticut. Bannon war wegen Missachtung des Kongresses zu der Haftstrafe verurteilt worden.

Bannon kommt damit genau eine Woche vor der US-Präsidentschaftswahl. In Trumps diesjähriger Wahlkampagne hat Bannon zwar keine offizielle Funktion, doch setzt er sich für die Wiederwahl Trumps ein, vor allem in einem Podcast mit dem Titel "The War Room" ("Die Kommandozentrale").

Melania: Donald Trump ist "nicht Hitler"

14.47 Uhr: Melania Trump verteidigt ihren Ehemann Donald in einem Interview bei Fox Newst. "Nein, er ist nicht Hitler", sagt sie auf die Frage, was sie von der Kritik an dem Ex-Präsidenten halte.