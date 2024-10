Donald Trumps Wahlkampfveranstaltung in New York hat Folgen. Unterdessen steht Amazon-Gründer Jeff Bezos stark in der Kritik. Alle Informationen im News-Blog.

Nach rassistischem Witz: Vorsitzender der Republikaner in Puerto Rico will Trump Unterstützung entziehen

7.45 Uhr: Der geschmacklose Scherz eines Comedians auf einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump wird auf der Zielgeraden des US-Wahlkampfs zu einem Problem für den Republikaner. Nach Prominenten wie Jennifer Lopez und Ricky Martin verurteilten auch mehrere bekannte Parteikollegen von Trump die Äußerung über Puerto Rico. Der dortige Vorsitzende der Republikaner, Ángel Cintrón, forderte eine persönliche Entschuldigung von Trump – ansonsten wolle er dem ehemaligen Präsidenten seine Unterstützung entziehen.

Der auf Beleidigungen spezialisierte Comedian Tony Hinchcliffe war unter den Rednern bei dem großen Wahlkampf-Event im New Yorker Madison Square Garden. Er machte auch Scherze mit Stereotypen über Schwarze, Palästinenser und Juden – und dann kam: "Es gibt buchstäblich eine schwimmende Insel von Müll mitten im Ozean. Ich glaube, sie heißt Puerto Rico."

Trumps Wahlkampfteam distanzierte sich schnell von Hinchcliffes Worten. "Dieser Scherz spiegelt nicht die Ansichten von Präsident Trump oder der Kampagne wider", hieß es in einer Stellungnahme noch am Sonntag. Der Ex-Präsident selbst äußerte sich nicht direkt dazu. Puerto Rico ist zwar US-Hoheitsgebiet, jedoch kein Bundesstaat. Die Einwohner dort sind US-Bürger, können aber nicht wählen. Zugleich leben aber mehrere Millionen Puertoricaner in den USA – die abstimmen dürfen. Allein im besonders hart umkämpften und wichtigen Bundesstaat Pennsylvania leben nahezu 500.000 Puerto-Ricaner. Harris' Wahlkampfteam griff die Kontroverse umgehend in einem Video auf.

Trump: "Ich bin kein Nazi"

3.21 Uhr: Bei einer Wahlkampfkundgebung im umkämpften US-Bundesstaat Georgia hat sich der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump gegen Faschismus-Vorwürfe verteidigt. "Die neuste Aussage von Kamala und ihrer Kampagne ist, dass jeder, der nicht für sie stimmt, ein Nazi ist", sagte der Ex-Präsident am Montag in Atlanta. "Ich bin kein Nazi, ich bin das Gegenteil eines Nazis."

Vor einigen Tagen hatte ein Interview des früheren Stabschefs von Trump in den USA für Furore gesorgt: Der Republikaner sei ein Politiker, welcher "der allgemeinen Definition von Faschisten" entspricht, sagte Trumps Ex-Stabschef John Kelly der "New York Times". Kelly bestätigte auch frühere Berichte, dass sich Trump mehrfach positiv über Adolf Hitler geäußert habe.

Zudem kam es am Sonntagabend auf einer Wahlkampfkundgebung Trumps im New Yorker Madison Square Garden zu einer rassistischen Entgleisung eines Comedians. Der Comedian Tony Hinchcliffe sagte, Puerto Rico sei eine "Insel aus Müll". Puerto Rico in der Karibik ist das größte Außengebiet der USA.

Bezos verteidigt Verzicht auf Wahlempfehlung seiner Zeitung