Diesen Pfad verließ das Harris-Team aber aus unerklärlichen Gründen: Harris klang am Ende wieder wie Joe Biden, als sie ständig vor Trump warnte. Dazu passt auch Harris’ Wahlslogan, "We're not going back", also: Man werde nicht in eine weitere Amtszeit Trumps "zurückkehren", hat sie monatelang wiederholt. Vielleicht hätte sie häufiger davon sprechen sollen, wohin sie stattdessen will – in Abgrenzung zu Trump, aber auch zu Joe Biden.