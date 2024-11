Aktualisiert am 06.11.2024 - 00:40 Uhr

Aktualisiert am 06.11.2024 - 00:40 Uhr Lesedauer: 12 Min.

Barack Obama appelliert an die Wähler – Elon Musk reagiert umgehend. Die ersten Wahllokale schließen, auch Trump äußert sich. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Befragung: Etwa 80 vH der Wähler entschieden sich vor September

0.31 Uhr: Einer CNN-Nachwahlbefragung zufolge haben etwa 80 Prozent der US-Wähler sich bereits vor September für einen Präsidentschaftskandidaten entschieden. Der Anteil sei bei Harris- und Trump-Anhängern etwa gleich groß, heißt es auf der Website des US-Senders. Weniger als ein Zehntel der Wähler hätten sich noch in der vergangenen Woche entschieden.

Musk wegen umstrittener Ein-Million-Dollar-Verlosung verklagt

0.15 Uhr: Die umstrittene Verlosung von einer Million Dollar pro Tag des Tesla-Chefs Elon Musk im Zusammenhang mit der Wahl hat ein juristisches Nachspiel. Eine Bürgerin des Bundesstaates Arizona wirft dem Milliardär in einer Klage vor einem Gericht in Texas Betrug vor. Sie macht geltend, dass zwar ursprünglich von einer Verlosung die Rede gewesen sei. Später hätten die Organisatoren jedoch eingeräumt, dass die Gewinner gezielt ausgesucht worden seien.

US-Cyberbehörde: Keine größeren Fälle von ausländischer Einmischung

00.11 Uhr: Einer hochrangigen Vertreterin der US-Cyberschutzbehörde zufolge sind zunächst keine größeren Vorfälle aufgetreten, die auf ausländische Beeinflussung zurückzuführen seien. Cait Conley von der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) im Heimatschutzministerium spricht von der Lage Stand 13.30 Uhr (US-Ostküstenzeit; 19.30 Uhr MEZ). Die Behörde ist unter anderem für den Schutz von Teilen der Cyber-Infrastruktur für die Wahl verantwortlich, darunter Datenbanken mit Wählernamen und Zählmaschinen.

Trump spricht von möglichem Wahlbetrug in Philadelphia

23:58 Uhr: Kurz vor der Schließung der ersten Wahllokale bei der US-Präsidentschaftswahl hat der republikanische Kandidat Donald Trump erneut Zweifel an der Abstimmung gesät. "Es wird viel über massiven BETRUG in Philadelphia geredet. Die Strafverfolgungsbehörden kommen!!!", schrieb der 78-Jährige auf seiner Plattform Truth Social. Belege für diese Behauptung lieferte Trump nicht. Vor der Wahl wurde bereits erwartet, dass er im Falle einer Niederlage wie 2020 die Fairness des Votums anzweifeln würde.

Barack Obama hält flammendes Plädoyer – Musk reagiert

23.41 Uhr: Der frühere US-Präsident Barack Obama hat sich kurz vor dem Ende der Wahl in den USA an die noch unentschiedenen Wähler gerichtet. Dabei hielt Obama ein flammendes Plädoyer für die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris und gegen Donald Trump. "Wenn ihr bis jetzt nicht wisst, wen ihr wählen sollt, dann denkt darüber nach, was wirklich wichtig ist."