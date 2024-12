Musk eskaliert Der Sprengmeister

Donald Trump und Elon Musk schalten sich in den Haushaltsstreit im US-Parlament ein. Den USA droht damit der Stillstand. Besonders Musk eskaliert seine Rhetorik.

Eigentlich hätte das Gesetz zur Haushaltsfinanzierung am Freitag im US-Kongress verabschiedet werden sollen. Beide Parteien hatten sich in schwierigen Verhandlungen auf einen gemeinsamen Entwurf geeinigt. Doch dann meldete sich Elon Musk bei X. Um 4.15 Uhr am Mittwochmorgen (Ortszeit) griff er zum Handy und tippte fünf Worte: "Dieses Gesetz darf nicht kommen".

Den ganzen Mittwoch über wetterte der reichste Mann der Welt auf seinem Kurznachrichtendienst gegen den Überbrückungshaushalt, der die öffentliche Verwaltung in den USA am Laufen hält und mehr als 800.000 Bundesangestellten kurz vor dem Beginn der Weihnachtsferien die Gehälter sichert. Musks Wut steigerte sich im Laufe des Tages beinahe minütlich. Mehr als 60 Posts und Kommentare zum Thema setzte der Tesla-Chef innerhalb der nächsten zwölf Stunden ab, viele davon enthielten falsche Behauptungen, wie die "Washington Post" berichtete.

Im Laufe des Tages stieg dann auch der designierte Präsident Donald Trump in Musks Schimpfkanonade ein. Er und sein designierter Vizepräsident J.D. Vance polterten ebenfalls gegen das zwischen Demokraten und Republikanern mühsam ausgehandelte Gesetz. Dieses würde die Finanzierung der öffentlichen Verwaltung in den USA bis zum 14. März 2025 sicherstellen und einen Shutdown abwenden. Am Ende des Mittwochs sah es im politischen Washington so aus, als wäre dieser weitgehende Stillstand ein Stück wahrscheinlicher.

Sollten die Republikaner den Überbrückungshaushalt tatsächlich ablehnen, droht der US-Regierung ab Samstag, 12.01 Uhr (Ortszeit) der vorläufige Betriebsschluss.

Trump spricht von "demokratischen Gefälligkeiten"

Der Gesetzentwurf ist – wie immer in solchen Fällen – ein überparteilicher Kompromiss, bei dem beide politischen Parteien Kröten schlucken mussten. Zuvorderst geht es darum, die Ausgaben für die öffentliche Verwaltung sicherzustellen. In dem Paket enthalten sind aber nicht nur die notwendigen Ausgaben für den Unterhalt der US-Bundesbehörden, sondern auch zahlreiche Staatshilfen.

Unter anderem sollen den Opfern von Naturkatastrophen in den USA sowie den Landwirten hunderte Milliarden an Subventionen zugutekommen. Auch die Erhöhung der Diäten der Kongressabgeordneten soll aus dem Haushalt finanziert werden, der Aufwuchs des Kindergelds für einkommensschwache Familien oder Bundesmittel für den Wiederaufbau der im März eingestürzten Francis Scott Key-Brücke in Baltimore.

Trump und seine Verbündeten nennen den Kompromiss eine Mogelpackung und sprechen von "demokratischen Gefälligkeiten".

In einem langen Schreiben riefen Trump und sein designierter Vizepräsident J.D. Vance die Abgeordneten der Republikaner dazu auf, das Gesetzesvorhaben abzulehnen und stattdessen die Schuldenobergrenze zu erhöhen, um einen Shutdown abzuwenden. Sie sollten sich nicht von den Demokraten erpressen lassen und den zuvor zwischen dem republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und dem demokratischen Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, ausgehandelten Kompromiss kurzerhand sprengen.

Gegenwärtig haben die Demokraten von Präsident Joe Biden im Senat eine kleine Mehrheit, die Republikaner im Repräsentantenhaus. Wegen des Widerstands einiger Republikaner dort wäre die Partei jedoch jetzt schon auf die Unterstützung der Demokraten angewiesen. In den USA gibt es keinen Fraktionszwang.

Das Schreiben wurde ebenfalls auf Musks Kurznachrichtendienst X veröffentlicht, wo dessen Eigner schon den ganzen Tag gegen das Gesetzesvorhaben wetterte. Der Tesla-Chef Musk hatte auf X unter anderem Druck auf all jene Republikaner ausgeübt, die für die Übergangsfinanzierung stimmen wollen. "Jedes Mitglied, das für dieses abscheuliche Finanzierungsgesetz stimmt, verdient es, in zwei Jahren abgewählt zu werden", schrieb Musk und bezog sich damit auf die in zwei Jahren in den USA stattfindenden Midterm-Elections, die Zwischenwahlen.

Musk eskaliert seine Rhetorik