Donald Trump wurde in der US-Hauptstadt Washington als neuer Präsident vereidigt. Was geschieht, wer kommt, was tut Trump? Alle Infos hier im Liveticker.

Nach dem für viele überraschend deutlichen Wahlsieg des Republikaners im November vergangenen Jahres wurde Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Doch die Veranstaltung ist noch nicht vorbei – und später will Donald Trump in einer Sportarena zu seinen Anhängern sprechen. Hier sind Sie live dabei:

Umsiedlungsflüge von fast 1660 Afghanen in die USA gestoppt

0.06 Uhr: Von den Anordnungen der neuen Trump-Regierung gegen die Migration sind auch fast 1660 Afghanen betroffen, die eigentlich in die USA umgesiedelt werden sollten. Ihre Flüge seien gestrichen worden, erfährt die Nachrichtenagentur Reuters von einem Flüchtlingshelfer und aus US-Kreisen.

Zu der Gruppe gehören demnach unbegleitete Minderjährige, die auf eine Zusammenführung mit ihren Familien in den USA warteten, sowie Afghanen, die Vergeltungsmaßnahmen der Taliban ausgesetzt seien, sagt Shawn VanDiver von der AfghanEvac-Koalition. Ihre Umsiedlung sei eigentlich genehmigt. Eine Stellungnahme der neuen US-Regierung liegt zunächst nicht vor.

Montag, 20. Januar

Trump unterläuft Formfehler bei der Vereidigung

23.22 Uhr: Bei ihrer Vereidigung heben die US-Präsidenten in der Regel die rechte Hand zum Schwur, während ihre linke zur Bekräftigung auf der Bibel oder dem Verfassungstext ruht - anders war es am Montag bei Donald Trump. Der Republikaner sprach die Eidesformel, ohne die historischen Texte zu berühren. Sein linker Arm war angelegt, während seine Frau Melania neben ihm mit der berühmten Lincoln-Bibel bereitstand, jenem Exemplar, das 1861 Abraham Lincoln bei seinem Eid diente und dann 2009 und 2013 auch Barack Obama.

Trump sprach die Eidesformel, wonach er "das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten getreulich ausführen und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften wahren, schützen und verteidigen" werde. Ob er mit dem Protokoll brechen wollte oder es schlicht vergaß, seine Hand auf die Bibel zu legen, ist nicht bekannt. Eine Verpflichtung dazu gibt es nicht.

Trump dürfte Lieferstopp für 2000-Pfund-Bomben beenden

22.25 Uhr: Einem israelischen Medienbericht zufolge dürfte Trump den Lieferstopp für 2000-Pfund-Bomben an Israel beenden. Zudem werde der Republikaner wohl die von seinem Vorgänger Joe Biden verhängten Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland aufheben, denen Gewalt gegen Palästinenser vorgeworfen werde, berichtet Walla News unter Berufung auf den israelischen Botschafter in den USA, Mike Herzog. Es wird allgemein erwartet, dass Trump eine stärker pro-israelische Politik verfolgt als sein Vorgänger Joe Biden.

Belgiens Finanzminister warnt Europa

22.10 Uhr: Belgiens Finanzminister Vincent Van Peteghem nennt die Rückkehr Trumps ins Weiße Haus einen Weckruf für Europa. Statt sich auf Vergeltung für US-Zölle zu konzentrieren, solle die EU "sich auf die Herausforderungen für Europa konzentrieren, den Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit und die Lücke bei der Produktivität, mit der wir konfrontiert sind".

FBI-Chef: "Von Gott ein Geschenk erhalten"

21.53 Uhr: Auch der designierte neue Chef des FBI, Kash Patel, spricht zu Trumps Anhängern in der Capital One Arena. "Wir haben heute von Gott ein Geschenk erhalten, um eine neue Dynastie einzuleiten, denn wir haben soeben Donald J. Trump als unseren 47. Präsidenten vereidigt", ruft er ihnen in der Sportarena zu. "Unsere Polizisten, unsere Sheriffs, unsere Bundesbeamten sind einige der größten Krieger, die Gott je geschaffen hat", sagt er weiter. Sie würden nun an erster Stelle kommen. Patel muss noch im Amt bestätigt werden.

Dollar gibt nach

21.45 Uhr: Der Dollar gibt nach. Gefragt sind stattdessen andere Währungen wie der Euro. Diese profitieren Analysten zufolge davon, dass Trump wohl nicht sofort zusätzliche Importzölle verhängen wird. Stattdessen will er nach Angaben eines Mitarbeiters ein Memo veröffentlichen, in dem es zwar um neue Akzente in der Handelspolitik geht, aber eben keine neuen Abgaben angeordnet werden.

Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen bewertet, fällt um bis zu 1,3 Prozent. Zuletzt tendiert er bei 108,26. In der vergangenen Woche, als noch mit der umgehenden Verhängung zusätzlicher Zölle nach Trumps Vereidigung gerechnet wurde, hatte er dagegen mit 110,17 den höchsten Stand seit 26 Monaten erreicht. Der Euro wiederum verteuert sich um 1,2 Prozent auf 1,0394 Dollar. Vergangene Woche war er auf 1,0177 Dollar abgerutscht, den tiefsten Stand seit zwei Jahren.

