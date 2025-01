Donald Trump wird in der US-Hauptstadt Washington als neuer Präsident vereidigt. Was geschieht, wer kommt, was tut Trump? Alle Infos hier im Liveticker.

Nach dem für viele überraschend deutlichen Wahlsieg des Republikaners im November vergangenen Jahres wurde Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Doch die Veranstaltung ist noch nicht vorbei – und später will Donald Trump in einer Sportarena zu seinen Anhängern sprechen. Hier sind Sie live dabei:

J. D. Vance lobt Trump in Rede

19.23 Uhr: Trump und Vance sprechen nun an einer anderen Stelle im Kapitol. Vance beschwert sich humorvoll über das Wetter , er sei froh, dass die Veranstaltung nicht im Freien abgehalten wurde. Donald Trump habe eine fantastische Rede gehalten, er habe zuvor nicht gewusst, was sie beinhalten werde – sei aber zuversichtlich, dass Trump "Amerika wieder groß machen werde".

Trump-Forderung bringt Clinton zum Lachen

19.18 Uhr: Während der Rede des neuen US-Präsidenten kam es zu einer kuriosen Szene. Als Donald Trump ankündigte, den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenennen zu wollen, brach Hillary Clinton in Gelächter aus.

Veranstaltung endet – Trump begleitet Biden zum Hubschrauber

Tenor Christopher Macchio singt Nationalhymne

Evangelischer Pfarrer segnet Präsidentschaft

Weißes Haus: Trump wird Pariser Klimaschutzabkommen kündigen

18.35 Uhr: Der neue US-Präsident Donald Trump will erneut das Pariser Klimaschutzabkommen zur Begrenzung der Erderwärmung kündigen. Das Weiße Haus nannte den Austritt in einer Mitteilung als eine von Trumps Prioritäten. Die Kündigung muss bei den Vereinten Nationen eingereicht werden, sie wird nach einem Jahr wirksam.

Trump hatte die USA bereits in seiner ersten Amtszeit (2017-2021) aus dem Abkommen geführt. Aufgrund der Kündigungsfrist wurde der Austritt aber erst kurz vor Ende seiner Amtszeit im November 2020 wirksam. Da war schon klar, dass der Demokrat Biden ihn im Weißen Haus ablösen und die USA wieder in das Abkommen zurückführen werde. Offiziell sind sie seit Februar 2021 wieder Vertragsmitglied. Biden hatte die Rückkehr zum Klimaabkommen als eine seiner drängendsten Aufgaben direkt an seinem ersten Arbeitstag am 20. Januar eingeleitet.