Donald Trump wird in der US-Hauptstadt Washington als neuer Präsident vereidigt. Im Vergleich zu früheren Jahren gibt es eine große Änderung. Was geschieht, wer kommt, was tut Trump? Alle Infos hier im Liveticker.

Nach dem für viele überraschend deutlichen Wahlsieg des Republikaners im November vergangenen Jahres wird Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.

Tech-CEOs kommen im Kapitol an

16.19 Uhr: Anlässlich der Amtseinführung Donald Trumps sind die ersten Tech-CEOs eingetroffen, einige von ihnen sind Ehrengäste der Veranstaltung. Unter anderem betraten Apple-Chef Tim Cook, Facebook-CEO Mark Zuckerberg und Amazon-Gründer Jeff Bezos die Rotunde des Kapitols.

Biden empfängt Trump im Weißen Haus

15.56 Uhr: Vor seiner Amtseinführung ist Donald Trump mit seiner Frau Melania im Weißen Haus angekommen. Dort wurden die beiden von Joe und Jill Biden empfangen. "Willkommen zu Hause", sagte Biden deutlich hörbar zu seinem Nachfolger.

Erste Gäste kommen im Kapitol an

15.48 Uhr: Die ersten Gäste sind im Kapitol eingetroffen, wo Donald Trump heute als Präsident vereidigt wird. Unter den ersten Gästen ist Trumps Sohn Eric, der auch Vizepräsident der Trump Organization ist.

J. D. Vance von Kamala Harris im Weißen Haus empfangen

15.37 Uhr: Der zukünftige Vizepräsident J. D. Vance ist gemeinsam mit seiner Ehefrau im Weißen Haus eingetroffen. Dort wurden sie von der scheidenden Vizepräsidentin Kamala Harris und ihrem Mann empfangen.

Trump zu Gottesdienst eingetroffen

15.12 Uhr: Wenige Stunden vor seiner Vereidigung als 47. Präsident der Vereinigten Staaten ist Donald Trump am Montagmorgen zu einem Gottesdienst in Washington eingetroffen. Er wurde von seiner Ehefrau Melania und dem gemeinsamen Sohn Barron begleitet. Der künftige Präsident trug einen dunklen Mantel und eine rote Krawatte, die künftige First Lady ebenfalls einen dunklen Mantel sowie einen schwarzen Hut mit weißem Band.

Teile von Trumps Rede veröffentlicht