Türkei – Erdogan schickt Bohrschiff ins Mittelmeer: "Holen uns, was uns gehört"

Die Türkei hat erneut ein Gas-Bohrschiff in das östliche Mittelmeer entsandt. Das Schiff "Abdülhamid Han" werde so lange "weitersuchen, bis es etwas findet", sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Dienstag im südtürkischen Mersin. Man werde sich holen, "was uns gehört", so der Präsident.