Bundeskanzler Olaf Scholz verurteilt Abbas-Aussagen in Telefonat

Besuch von Palästinenserpräsident Scholz verurteilt in Telefonat Abbas' Holocaust-Aussagen Von dpa 18.08.2022 - 13:12 Uhr Lesedauer: 2 Min. Olaf Scholz (SPD): Der Bundeskanzler hat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid telefoniert. (Archivfoto) (Quelle: Bernd Elmenthaler via www.imago-images.de)

Nach dem Eklat im Kanzleramt hat Olaf Scholz mit dem israelischen Regierungschef Lapid telefoniert. Beide wollen sich auch bald persönlich treffen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Holocaust-Äußerungen von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Jair Lapid erneut verurteilt. Der Kanzler habe in dem Gespräch betont, "dass er jeden Versuch, den Holocaust zu leugnen oder zu relativieren, scharf verurteilt", teilte der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Donnerstag in Berlin mit. Die Berliner Äußerungen von Abbas seien für ihn persönlich und die gesamte Bundesregierung unerträglich und völlig inakzeptabel.

Scholz erklärte demnach in dem Telefonat weiter, die Erinnerung an den Zivilisationsbruch der Schoah wachzuhalten, sei eine immerwährende Verantwortung dieser und jeder Bundesregierung. Der Bundeskanzler und Lapid hätten sich außerdem über die aktuelle Lage in der Region des Nahen und Mittleren Ostens ausgetauscht. Beide hätten zudem ein baldiges persönliches Treffen in Berlin vereinbart.

"50 Holocausts"

Lapids Büro hatte zuvor mitgeteilt, Scholz habe zu Beginn des Gesprächs die Äußerungen von Abbas erneut zurückgewiesen und verurteilt. Scholz sei es wichtig gewesen, dies persönlich und öffentlich klarzustellen. Lapid ist selbst Sohn eines Holocaust-Überlebenden. Beide betonten nach israelischen Angaben die Bedeutung der Beziehungen zwischen Israel und Deutschland und vereinbarten, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen fortzusetzen.