Neuer ukrainischer Botschafter: Nachfolge von Andrej Melnyk steht fest

Dass Makejew anders agieren werde als er, glaubt Melnyk nicht, wie er kürzlich in einem Interview mit dem "Spiegel" sagte: "Den Luxus, leise und unauffällig zu sein, wird er sich einfach nicht leisten können – weil der Widerstand in Teilen der deutschen Politik nach wie vor sehr groß ist, weil neue Herausforderungen auf uns zukommen werden."

In den vergangenen Monaten warb er immer wieder lautstark für Waffenlieferungen in die Ukraine und fiel mit teils provokanten Äußerungen auf – unter anderem bezeichnete er Kanzler Olaf Scholz in einem Interview als "beleidigte Leberwurst". Kurz vor seiner Abberufung geriet er mit Äußerungen zu dem ukrainischen Nationalistenführer Stephan Bandera (1909–1959) in die Kritik. Mehr dazu lesen Sie hier.