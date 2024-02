Doch auch andere Staats- und Regierungschefs – oder die, die es noch werden möchten – sind an diesen Tagen in der bayrischen Landeshauptstadt anzutreffen. Darunter befindet sich auch die derzeitige US-Vizepräsidentin Kamala Harris, der Ambitionen auf die US-Präsidentschaft nachgesagt werden. Wie bereits in den Vorjahren wurde Kamala Harris vom bayrischen Regierungschef Markus Söder (CSU) am Münchener Flughafen empfangen.